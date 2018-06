Los Angeles — Mit einem Tweet hat es Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (42, „Walk the Line") nun bestätigt: Die Hit-Komödie „Natürlich blond!" wird fortgesetzt. „Es ist wahr", verkündete die Schauspielerin auf Twitter mit dem Hashtag #LegallyBlonde3. Dazu postete sie ein kurzes Video von ihrer Filmfigur Elle Woods im rosa Bikini in einem Swimmingpool.

Einem Tag erreichte der Tweet am Samstag schon über 294.000 Likes und 93.000 Retweets. US-Branchenblätter hatten vor wenigen Tagen gemeldet, dass Witherspoon mit dem Studio MGM um ihren dritten Auftritt in der Rolle der aufstrebenden Anwältin Elle Woods in einer Fortsetzung der Hit-Komödie verhandeln würde. Demnach möchte sie mit ihrer Firma Hello Sunshine auch als Produzentin mitmischen.

In den beiden „Natürlich blond!"-Filmen von 2001 und 2003 spielte Witherspoon die meist in Pink gekleidete Blondine Woods, die sich von der Jura-Studentin zur Anwältin mausert. Zurzeit steht sie für die zweite Staffel der HBO-Miniserie „Big Little Lies" vor der Kamera. Über einen möglichen Drehstart für „Natürlich blond 3" wurde zunächst nichts bekannt. (APA/dpa)