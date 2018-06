Innsbruck – Mit einer vom österreichischen Kameramann Martin Gschlacht virtuos gefilmten Traumsequenz steckt Shirin Neshat die Pfade ab, denen ihr zweiter Kinofilm „Auf der Suche nach Oum Kulthum“ folgen soll.

Die weltberühmte Regisseurin Mitra (Neda Rahmanian) kommt in ihr Hotelzimmer, in dem sie von Oum Kulthum bereits erwartet wird. Aus den Vorhängen zur Terrasse schält sich ein Mädchen, das die Regisseurin ins Freie lockt. Mitra landet auf einem Marktplatz im Nildelta, auf dem das Mädchen mit ihrem Gesang die Kamelhändler betören wird. Der Traum von der imaginären Reise an den Anfang des 20. Jahrhunderts und den Beginn von Oum Kulthums Karriere endet mit dem Klingelton, der eine Nachricht auf dem Handy ankündigt. „Ich hasse dich!“ ist keine ungewöhnliche Botschaft für einen Pubertierenden an seine Mutter, doch Mitra hat ihren im Iran lebenden Sohn seit sieben Jahren nicht mehr gesehen, an ein Wiedersehen ist nicht zu denken. Außerdem dreht Mitra in Ägypten gerade einen Film über Oum Kulthum (etwa 1900–1975), die jeden Donnerstag, wenn ihre Stimme im Radio zwischen Marokko und Ägypten zu hören war, die Städte und Dörfer menschenleer erscheinen ließ, weil sich Frauen und Männer gleichermaßen vor den Empfangsgeräten der Ekstase hingeben wollten.

Um als Regisseur oder Regisseurin in einem Film „ich“ sagen zu können, gibt es seit dem Stummfilm die Gattung Film im Film. Das berühmteste Beispiel lieferte Federico Fellini 1963 mit seinem Meisterwerk „8½“. Wie Fellini erzählt die US-iranische Videokünstlerin Neshat von einer emotionalen Krise.

Mit der Lehrerin Ghada (Yasmin Raeis) findet Mitra die ideale Darstellerin der ägyptischen Ikone. Damit kommen aber erste Zweifel an der feministischen Ausrichtung des Vorhabens, denn Oum Kulthum hat für die Mächtigen gesungen, egal ob König oder Diktator. Die arabischen Darsteller wollen keinen von einer Frau gegebenen Anweisungen folgen, zusätzlich setzen die (deutschen) Produzenten die Regisseurin unter Druck. Da muss Shirin Neshat bereits geahnt haben, dass es für die in ihrem Film ausgelegten Pfade keine Schnittstelle zu einer einleuchtenden Geschichte gibt. Es ist einfach nicht zu erahnen, was Neshat an der Nationalheldin interessiert haben könnte. (p. a.)