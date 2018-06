Von Michael Mader

St. Johann i. T. – Die Aufführungsorte haben gewechselt, das Konzept ist aber seit nunmehr eineinhalb Jahrzehnten dasselbe: Das Sommerkino „Lunaplexx“ zeigt auch im 15. Jahr wieder ausgewählte Kinofilme. „Ursprünglich in den ersten drei Jahren am Platz vor der Alten Gerberei in St. Johann. Um die Anrainer nicht zu belästigen, dann in der Nachbargemeinde Oberndorf und mittlerweile zum dritten Mal in der Alten Gerberei“, blickt Hans Oberlechner, Geschäftsführer des Vereins „Musik Kultur St. Johann“, zurück.

Der Titel „Kino unterm Sternenhimmel“ ist trotzdem geblieben, auch wenn praktisch nur das Rahmenprogramm ab 19.30 Uhr im Freien stattfindet. Dort spielen im Garten heimische Bands auf und ein Foodtruck steht für die kulinarischen Gelüste bereit. Die Filme werden dann jeweils ab 21 Uhr im Saal gezeigt. „Digital versteht sich, mit unserem 60.000 Euro teuren und 130 Kilogramm schweren Projektor auf einer acht mal fünf Meter großen Leinwand“, schwärmt Oberlechner. Auf den Sternenhimmel muss das Publikum aber trotzdem nicht verzichten – der wird auf die Decke projiziert.

Zum Auftakt von „Lunaplexx 2018“ am 26. Juli wird „Arthur & Claire“ mit Josef Hader und Hannah Hoekstra gezeigt, am 27. Juli dann der unter der Regie von Steven Spielberg gedrehte Film „Die Verlegerin“ mit Meryl Streep und Tom Hanks. Für die dritte Aufführung ist sozusagen Simon Meade als Obmann des Vereins ELFs (English Language Film Society) verantwortlich: „Shape of Water“ ist am 28. Juli in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Es folgen „Call Me by Your Name“ (29. Juli), „Madame“ (2. August), „Django – Ein Leben für die Musik“ (3. August), „Der Buchladen der Florence Green“ (4. August) und „Das etruskische Lächeln“ (5. August). Der so genannte Lunaplexx-Epilog findet am 10. August ab 18.30 Uhr als „Kino-Dinner“ auf der Angerer Alm am Kitzbüheler Horn statt. Gezeigt wird „Der Wein und der Wind“.

„Wir haben sehr viel Abo-Publikum und eine sehr große Reichweite. Sogar Urlauber buchen ihren Aufenthalt nach unserem Sommerkino“, ist Maria Graf, stv. Obfrau von „Musik Kultur St. Johann“, stolz auf das Geschaffene und die rund 50 Vereinsmitglieder, die sich ehrenamtlich nicht nur für das Sommerkino einsetzen. Schließlich gibt es 150 Veranstaltungen im Jahr.