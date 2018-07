Sölden – „Es ist wirklich fantastisch für mich heute bei der Eröffnung der brandneuen Ausstellung an so einem atemberaubenden Ort auf dem Gipfel des Gaislachkogls in Sölden zu sein“, schwärmte Naomie Harris am Mittwoch bei der Eröffnungsfeier des James Bond-Museums „007 Elements“.

Die Schauspielerin, die in „Spectre“ und „Skyfall“ in die Rolle der Moneypenny schlüpfte durfte gemeinsam mit Jack Falkner, Geschäftsführer der Bergbahnen Sölden, durchtrennte sie das Band und gab so den Weg frei zur höchsten Erlebniswelt dieser Art auf 3000 Metern Seehöhe.

Die Installation feiert das Vermächtnis aller James Bond-Filme. Das Hauptaugenmerkt liegt auf „Spectre“. Die Dreharbeiten für den Bond-Streifen fanden teilweise in Tirol statt.

Die spannungsgeladenen Räume mit Geräuschkulisse zeigen alle Grundelemente, die einen klassischen James Bond Film ausmachen. Der Besucher wird direkt in die Welt von 007 versetzt und erfährt auch wie diese Welt entsteht.

Der Bau der 1300 Quadratmeter großen, permanenten Ausstellung begann im Mai 2017 und wurde knapp ein Jahr später abgeschlossen.

Seit Donnerstag ist 007 Elements offiziell für Besucher geöffnet. (TT.com)