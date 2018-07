Innsbruck – Dunkle Wolken liegen über der Magischen Welt. Gellert Grindewald ist dem Gewahrsam entkommen – und hat finstere Pläne: die Herrschaft reinblütiger Zauberer über alle nichtmagischen Wesen. Dafür schart er ein großes Gefolge um sich. Nur einer kann die bösen Mächte stoppen. Newt Scamander wird von seinem ehemaligen Lehrer Albus Dumbledore um Hilfe gebeten. Ohne die Gefahren wirklich zu kennen, macht sich der Zauberer mit seinen Freunden – Magiern und Muggles – auf die Jagd nach dem dunklen Zauberer Grindewald.

Mit „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ kommt am 16. November der zweite Teil der neuen Abenteuer von J.K. Rowling in die Kinos. Zur Comic Con in San Diego wurde am Samstag der neue Trailer zum Spin-off der „Harry Potter“-Geschichten veröffentlicht. Wie schon im ersten Teil verkörpert Eddie Redmayne wieder Newt Scamander. An seiner Seite sind Katherine Waterston als Tina Goldstein und Alison Sudol als deren Schwester Goldie. Bei der Jagd auf Johnny Depp alias Grindewald bekommen die drei Unterstützung aus der Muggle-Welt von Jacob Kowalski (Dan Fogler). Neu dabei ist Jude Law als junger Dumbledore.

Regisseur David Yates inszeniert „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ nach dem Drehbuch von J.K. Rowling. (TT.com)