Mainz – Den 70. Geburtstag von Moderator und Entertainer Thomas Gottschalk (68) will das ZDF 2020 in seinen Programmen feiern. Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe unter Berufung auf Senderkreise, dass Gottschalk zu diesem Anlass sogar ein letztes Mal mit der Erfolgsshow „Wetten, dass..?“ zurückkehre. Das bestätigte der Sender gegenüber der Deutschen Presse Agentur am Samstag aber nicht.

In welcher Form der runde Geburtstag Gottschalks in zwei Jahren gewürdigt werde, sei noch völlig offen, teilte eine Sprecherin des Senders in Mainz mit. Bis 2011 präsentierte Gottschalk seinen Klassiker „Wetten, dass..?“ und lockte damit auch in Österreich regelmäßig ein Millionenpublikum vor den Fernseher.

Wie das ZDF Anfang des Monats mitteilte, wird der 68-Jährige schon im Herbst „Gottschalks große 68er Show“ präsentieren. Die Sendung soll sich mit den Ereignissen in Deutschland vor 50 Jahren beschäftigen und das Lebensgefühl einer Generation wieder aufleben lassen. (APA/dpa)