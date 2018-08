Innsbruck – Wegen seiner Körpergröße war Marco (Javier Gutiérrez) eine eigene Basketballkarriere verwehrt. Unter den Trainern ist er der beste „Zweite Mann“, der schnell die Kontrolle verliert, wenn Probleme auftauchen. Die Strategie, mit Aggression beruflich und privat Größe zu demonstrieren, führt ihn irgendwann auf die Anklagebank.

Zwei Jahre Gefängnis drohen ihm für Alkohol am Steuer, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt, doch die freundliche Richterin offeriert ihm eine günstige Alternative. Als Betreuer der Basketballmannschaft in einem Zentrum für „intellektuell Behinderte“ könnte er in drei Monaten seine Strafe abgeleistet haben. Statt einer vom Anwalt empfohlenen Vor- führung von Dankbarkeit und glaubwürdiger Reue liefert er die wütende Litanei der Vorurteile gegen Behinderte. Die Veränderungen in Sprache und Einschätzung der „speziellen Bedürfnisse“ anderer Menschen sind an Marco wirkungslos vorbeigezogen.

„Wir sind Champions“ ist eine schrille Komödie, die in allen Details dem Muster der europäischen Behindertenkomödien folgt. Marco ist der rückwärtsgewandte Ignorant, der von den Behinderten lernen kann, in sein Leben Sinn und Schönheit zu bringen, eigene Defizite zu erkennen, Entsetzen und Verachtung in Respekt zu verwandeln.

Javier Fesser, der mit seinen Filmen („Clever & Smart“) vor allem spanische Blockbustererfolge liefert, ist mit der Besetzung der eher an Chaos, denn an Pokalen interessierten Mannschaft mit behinderten Laiendarstellern ein Meisterstück gelungen, das dann für manche Pointen und Gags entschädigt. (p. a.)