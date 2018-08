Wörgl – Unter dem geänderten Namen „Tiroler Kurzfilmfestival“ und mit neuer Location lädt der Verein Wörgler Lichtspiele am 26. und 27. Oktober zum sechsten Kurzfilmfestival in die Energiemetropole. Heuer flimmern die Bewegtbilder von Hobbyfilmern und ambitionierten Filmemachern erstmals im Festzelt am neuen Stadtplatz am Gradl-Areal über die Leinwand. Eine „Oscar-reife Aftershowparty“ versprechen die Veranstalter im Anschluss an die Filmvorführungen und die Preisverleihung.

Zwei Tage lang wird Filmschaffenden und Cineasten wieder der rote Teppich ausgerollt: Der Freitag, 26. Oktober, steht ganz im Zeichen der Kategorie Musikvideo. Der Samstag, 27. Oktober, ist dem klassischen Kurzfilm gewidmet. In dieser Kategorie finden alle Gattungen und Genres Platz, lediglich die Länge der Filme ist auf zehn Minuten begrenzt. Neu ist die „Newcomer-Wertung“ in der Kurzfilm-Kategorie, für die andere Jury-Kriterien gelten. „Newcomer ist jeder, der sich so fühlt – ob Schulklassen oder Filmemacher jeden Alters mit noch nicht viel Erfahrung“, erklärt Dominic Kainzner vom Verein Wörgler Lichtspiele.

Bis 23. September können alle interessierten Amateurfilmer ohne Altersbeschränkung, im Team oder als Einzelperson ihre Filme einreichen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Fachjury trifft eine Vorauswahl der gezeigten Filme. Der Gewinner muss am Abend der Verleihung anwesend sein, ansonsten ergeht der Preis an den Zweitplatzierten. Weitere Info zur Einreichung gibt es auf www.film-festival.at.

Das Tiroler Kurzfilmfestival wurde gemeinsam von der Gaststubenbühne Wörgl und der Kulturzone Wörgl ins Leben gerufen und wird seit 2017 vom eigens gegründeten Verein „Wörgler Lichtspiele“ organisiert. (TT, vsg)