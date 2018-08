Von Peter Angerer

Innsbruck – Gestern noch hat eine Zirkustruppe vor seinem schäbigen Bungalow eine Sondervorstellung gegeben. Als sich John Callahan (Joaquin Phoenix) bei den Akrobaten bedanken wollte, war die Straße menschenleer. Vielleicht waren es nur Mäuse oder Frösche, die der Laie als Boten aus dem Reich des Wahns erkennt, wenn der Säufer im Endstadium angekommen ist.

Als 13-Jähriger hat John seine erste Flasche Gin getrunken, mit 20 versuchte er im Morgengrauen mit einem Rest von Scham im Liquor-Shop beim Kauf der ersten Schnapsflasche des Tages sein Zittern zu verbergen. Mit 21 erlebte John die Nacht der Nächte, als er Dexter (Jack Black) traf, der sich für einen Doppelgänger von Burt Reynolds hielt. Ohne feste Regeln eröffneten sie einen Wettkampf in der Disziplin des Komatrinkens, der ohne Sieger endete. Beide schliefen ein – allerdings in einem von Dexter gelenktem VW-Käfer. John erwachte mit gebrochenem Halswirbel, während der Fahrer keinen Kratzer davontrug. Querschnittgelähmt auf Rollstuhl und Assistenten angewiesen wechselte John bei den Alkoholbestellungen mit der Gallone nur die Maßeinheit. Und irgendwann standen eben die Artisten vor Johns Bude. Das war der letztmögliche Moment, sich einen Sponsor bei den Anonymen Alkoholikern zu suchen.

Es sind die Rituale bei den AA-Treffen, an denen auch Beth Ditto und Udo Kier als Gäste teilnehmen, die John zuerst einmal abstoßen. Da werden Menschen bejubelt, die seit einem Tag trocken sind und anschließend banale Geschichten erzählen. Dagegen kann John eine wirklich dramatische Geschichte über die Zumutungen und Zurücksetzungen des Lebens liefern. Als „ungewolltes Kind“ wurde er zur Adoption freigegeben, fühlte sich in seiner Familie auch nicht eben gut aufgehoben, um erst gar nicht vom bösen Dexter zu reden. Da ihm die Welt bisher mit Ablehnung begegnet war, kann er nur mit Verachtung und Aggression reagieren, wenn die Möglichkeiten eines Rollstuhlfahrers auch beschränkt sind. Gibt es eine nachvollziehbarere Rechtfertigung für den Griff zur Flasche, für Unterwerfung und Sucht?

Gegen diesen Schutzmantel aus Selbstmitleid und Täuschung erklärt ihm Donnie (Jonah Hill) das 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker, das John zur Selbsterkenntnis und schließlich zu einer einzigarten Karriere als Catoonist führt. Als Zeichner findet er endlich ein kreatives Ventil zur Befreiung.

Drei Cowboys sitzen in der Wüste auf ihren Pferden. Vor ihnen steckt ein Rollstuhl im Sand: „Keine Sorge“, sagt einer von ihnen, „zu Fuß kommt er nicht weit.“ John Callahans (1951–2010) 1989 erschienene Autobiografie hieß dann auch „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot“, deren Filmrechte von Robin Williams 1994 erworben wurden. Nach der gemeinsamen Arbeit an „Good Will Hunting“ kam 1997 der Regisseur Gus Van Sant ins Spiel, an dem sich allerdings kein großes Studio beteiligen wollte, schließlich waren und sind zornige Alkoholiker im Rollstuhl nicht gerade eine Erfolgsgarantie. Nach Williams’ Tod nahm Van Sant – mit Filmen wie „Milk“ oder „Paranoid Park“ längst einer der Großen des Weltkinos geworden, – 2014 einen neuen Anlauf, mit Stars wie Joaquin Phoenix und Jonah Hill hält sich das Risiko in Grenzen.

Van Sant erzählt Callahans Geschichte ohne soziales Pathos und die übliche zeitgenössische Musikkulisse aus den 70er- oder 80er-Jahren. Wie die Cowboys mit ihrem Lasso fängt Van Sant in Rückblenden die bizarren biografischen Wendungen ein. Wenn der Zeichner seinen Rollstuhl auf Portlands Straßen zum Glühen bringt, beginnen auch Callahans gezeichnete Striche zu laufen. Die düsteren Cartoons über Evolution und Alltag wurden in Underground- und Herrenmagazinen geschätzt, nur die Redakteure beim New Yorker schreckten vor Callahans schwarzem Humor zurück.