Von Marian Wilhelm

Sarajewo – Die Familie ist ein weites Feld. Sie prägt die Menschen mehr, als ihnen oft lieb ist. Filmfiguren erkennen das bisweilen erst am Ende ihrer Leinwandgeschichten. So auch Sinan in „The Wild Pear Tree“, dem neuen Film des türkischen Autorenfilmers Nuri Bilge Ceylan. Als Sinan mit seinem Lehrerdiplom ins Heimatdorf zurückkehrt, trifft er auf seinen spielsüchtigen Vater. Auch er war einst ein angesehener Pädagoge. 188 Filmminuten lang versucht Sinan nach einer eigenen Zukunft am Ort seiner Herkunft und landet doch immer wieder beim Vater. Die Symbole, die Ceylan für seine Geschichte beschwört, sind ebenso offensichtlich wie simpel: der Brunnen, den der Vater gräbt, als Sisyphos-Projekt eines gescheiterten Mannes. Für seinen ersten Film nach der Goldenen Palme für „Winterschlaf“ (2014) nimmt sich Nuri Bilge Ceylan viel Zeit. Nur selten wird der dialogreiche Realismus von lyrischen Momenten durchbrochen, die Ceylans Schaffen bislang prägten. Bereits in seinem Debüt „Kasaba“ (1995) kombinierte er Alltagsbeobachtung mit bildmächtiger Poesie. „The Wild Pear Tree“ ist nun 21 Jahre später ein ebenso ehrlicher wie spröder Familienfilm. Zum Start des diesjährigen Filmfestivals von Sarajewo wurde Ceylan mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Eine Retrospektive sowie eine Fotoausstellung würdigen das Werk des 59-Jährigen.

Wenn sich Europas Filmfamilie dieser Tage in Sarajewo trifft, wähnt man sich beinahe in Cannes. Zumindest das Programm bringt viele große Namen von der Croisette nach Bosnien. Darunter auch den aktuellen Palmen-Gewinner „Shoplifters“ von Hirokazu Kore-eda und den Jury-Preis-Gewinner „Capharnaüm“. Darin erzählt die libanesische Regisseurin Nadine Labaki mit Laiendarstellern von einem Heranwachsenden, der seine Eltern vor Gericht dafür verklagt, ihn ausgerechnet in den Slums von Beirut in die Welt gesetzt zu haben.

Im Vergleich dazu erscheinen die Familien-Intrigen in Asghar Frhadis „Everybody Knows“ beinahe bürgerlich: Obwohl ihr eine Kindesentführung zum Vorwand für dunkle Offenbarungen wird. Auch der diesjährige Cannes-Eröffnungsfilm steht in Sarajewo auf dem Programm: Der zweifache Oscar-Gewinner Farhadi ist der diesjährige Jury-Präsident in Sarajewo.

Im Wettbewerb um das Herz von Sarajewo laufen regionale Produktionen, doch auch dort ist das Thema Familie omnipräsent. Von zwei kroatischen Filmen – „Mali“ und „All Alone“ –, die die Probleme von Vätern mit dem Sorgerecht verhandeln, bis zum bulgarischen Beitrag „Aga“ über ein Nomaden-Ehepaar im hohen Norden Jakutiens werden die großen, bisweilen globalen Probleme in Form intimer Geschichten verhandelt.