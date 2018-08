Baden-Baden – „Verstehen Sie Spaß?“ wird im deutschen Ersten seit 1980 gefragt. Am Samstag gastiert der TV-Klassiker im ORF: Das heurige Sommerspecial (20.15 Uhr) wird auf ORF eins ausgestrahlt, teilte der Öffentlich-rechtliche am Donnerstag mit. Schauplatz ist die Zugspitze, Moderator Guido Cantz präsentiert die „lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus den vergangenen beiden Jahren“, so der ORF.

„Wir haben sehr viele Fans in Österreich, und es werden hoffentlich noch mehr“, sagte Cantz der dpa. „Wenn wir mit Humor Grenzen überschreiten können, dann haben wir alles richtig gemacht.“ Dass Cantz meint: „Österreicher verstehen mindestens genauso viel Spaß wie wir Deutschen“, finden hierzulande manche vielleicht besonders komisch.

Die versteckte Kamera hat seit bald 40 Jahren Tradition, gerne werden auch Prominente hereingelegt. Bei der Spezial-Ausgabe musste etwa Andreas Gabalier dran glauben, bereits zum zweiten Mal, weiß der ORF zu berichten. Außerdem zu sehen: die „Tatort“-Ermittler Axel Prahl und Jan Josef Liefers, Comedian Luke Mockridge, Sänger Mark Forster und die Schweizer Musiker DJ BoBo und Francine Jordi. (APA)