Von Gabriele Grießenböck

Brandenberg – Auf einer Anhöhe, weit entfernt der Kaiserklamm, herrscht reges Treiben. Überall Kameras, ein Helikopter dreht seine Runden über dem 40-köpfigen Filmteam, während sich die Stuntfrau für die Szene bereitmacht. Sie steht auf einem Podest, darunter ein grünes Tuch. „Nachher wird es aussehen, als wäre die Hauptdarstellerin Marlen Lohse aus dem Helikopter gesprungen“, erklärt ein Kameramann am Set. Die Technik macht’s möglich. Dann heißt es volle Konzentration: „Achtung, wir drehen“, ruft der Regisseur.

Viel Action steht auf dem Programm der neuen ZDF-Produktion, die unter dem Arbeitstitel „Flucht durchs Höllental“ in Brandenberg abgedreht wurde. Wann der Thriller über die Bildschirme flimmert, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass ähnliche Produktionen wie „Der Bergdoktor“ und „Die Bergretter“ mit bis zu sieben Millionen Zuschauern zu den publikumsstärksten Fernsehserien des Senders zählen. Immerhin lächelt in Brandenberg derselbe Schauspieler in die Kamera: „Bergdoktor“ Hans Sigl spielt in dem Film einen Münchner Strafverteidiger, der nach der Entführung seiner Tochter selbst zum Gejagten wird. Die wilde Bergregion des „Höllentals“ wird für ihn zum abenteuerlichen Überlebenskampf.

„Die schroffen Felsen der Kaiserklamm und die naturbelassene Landschaft von Brandenberg passen perfekt zum Drehbuch“, erzählt Markus Kofler, Geschäftsführer des Tourismusverbands Alp­bachtal Seenland. Brandenberg war dabei nur einer von zahlreichen Drehorten in Tirol. In der Region dienten auch das Rofangebirge, die Kaiserklamm und die Ache, das Kaiserhaus sowie die Gemeinde Breitenbach als Kulisse. 28 Tage lang drehte das Team in der Region. Neben ­Sigl standen dabei auch Christian Redl, Karen Böhne, Max von Pufendorf und Johanna Gastdorf vor der Kamera.