Innsbruck – Teenager hatten’s auch im Paläolithikum nicht leicht. Gleich bei seiner ersten Jagd wird der junge Keda (Kodi Smit-McPhee) schwer verletzt. Ein Büffel wirft ihn einen Abgrund hinunter. Sein Vater (Jóhannes Haukur Jóhannesson als Anführer) glaubt ihn tot und kehrt heim. Doch der Junge ist zäh und überlebt. Auf sich allein gestellt muss der Steinzeit-Teenager seine ganze Kraft zusammennehmen für den Weg zurück, geleitet vom hilfreichen Sternbild-Tattoo auf seiner Hand. Als er unterwegs einen Wolf rettet, schlägt er ganz nebenbei ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte auf: Der Hund als bester Freund ist geboren.

Regisseur Albert Hughes erzählt in „Alpha“ im Grunde eine klassische Coming-of-age-Geschichte. Doch in Zeiten, in denen Teenager moderne Werte und komplexe Herausforderungen meistern müssen, bietet sich die Steinzeit als Simplifizierung an. Damals war die Welt vermeintlich noch wild und einfach und nur den Notwendigkeiten der Natur unterworfen. Und auch das Bild des Alpha-Mannes als harter Jäger kann vor 20.000 Jahren vielleicht noch begrenzte Gültigkeit behaupten. Im Abenteuer-Genre wird so glaubhaft-harmlose Regression möglich. Dass es dabei nur um den starken Einzelnen statt ums Stammes-Kollektiv geht, ist aus Sicht eines US-Amerikaners wohl auch konsequent. Zumindest in Kombination mit dem Überlebens-Abenteuer à la „The Revenant“ ist das durchaus nachvollziehbar. Das rare Steinzeit-Setting (inklusive etwas Sprache) war zuletzt im Ötzi-Film „Ice-Man“ ähnlich spannend umgesetzt. „Alpha“ ist somit ein nettes Jugend-Abenteuer mit beeindruckend schönen Natur-Kinobildern des Österreichers Martin Gschlacht. (maw)