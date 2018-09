Los Angeles — „Die Drachen haben Netflix in Schach gehalten" — so das Fazit der New York Times über die 70. Emmy-Verleihung. Denn unter anderem dank „Game of Thrones" konnte der US-Sender HBO 23 Trophäen einheimsen — und damit genauso viele wie Netflix. Für den Streamingdienst war es ein Triumph, HBO kann weiter von sich sagen, 17 Jahre in Folge an der Spitze aller Sender zu stehen.

Großer Abräumer in den Comedykategorien war eine Amazon-Produktion. Die melancholische 50er-Jahre-Serie „The Marvelous Mrs. Maisel" holte acht Statuen. Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann auch Rachel Brosnahan in der Titelrolle als aufstrebende Comedian Midge Maisel im New Yorker East Village den Emmy als beste Schauspielerin in einer Comedyserie. Weitere Preise gab es für Regisseurin und Autorin Amy Sherman-Palladino („Gilmore Girls") und Nebendarstellerin Alex Borstein.

In den Dramakategorien wurde die Fantasyreihe „Game of Thrones" zum dritten Mal als beste Serie ausgezeichnet. Der Schauspieler des „Gnoms" Tyrion Lennister, Peter Dinklage, gewann auch den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie — ebenfalls seine dritte Auszeichnung. „Danke, dass ihr mein Leben verändert habt. Ich kann nicht mehr die Straße entlang gehen", sagte er in seiner Dankesrede an die Macher. Insgesamt kam die Serie auf neun Auszeichnungen, viele davon allerdings bereits in den am vergangenen Wochenende vergebenen kleineren Sparten wie Makeup und Spezialeffekte.

Großer Verlierer bei den Dramen war der Vorjahressieger „The Handmaid's Tale": 20 Mal war das dystopische Drama über eine nahe Zukunft, in der Frauen brutal unterdrückt werden, nominiert, nur drei Siege gab es. Auch der komplexe Sci-Fi-Western „Westworld" gewann nur vier Preise bei 21 Nominierungen — beide wären mutigere Sieger als „Game of Thrones" gewesen.

Der wohl glücklichste Preisträger des Abends war Henry Winkler. 43 Jahre und fünf Nominierungen musste der Schauspieler warten, bis er seinen ersten Emmy in Empfang nehmen durfte. „Ich habe diese Rede vor 43 Jahren geschrieben", sagte der 72-Jährige. Zum ersten Mal war er 1976 für seine Rolle als Arthur „Fonz" Fonzarelli in der Serie „Happy Days" nominiert. Gewonnen hat er nun für seinen Part in der HBO-Comedy-Serie „Barry" als bester Nebendarsteller.

Gewohnt gut lief es für „Saturday Night Live" mit acht Auszeichnungen. Künstlerisch muss das Team um Produzent Lorne Michaels sich aber Kritik gefallen lassen: Zum ersten Mal seit den späten 80er-Jahren wurden sie für die Gags und Laudationen der chronisch quotenschwachen Emmys angeheuert, doch die dreistündige Show litt unter einigen Hängern, die beim Star-Publikum im Microsoft Theater sichtliche Ratlosigkeit hinterließen.

Auffällig auch die Abwesenheit des derzeit häufigsten unsichtbaren Gasts bei US-Award-Zeremonien: Donald Trump. Hatte Robert de Niro noch beim Theaterpreis Tony „Fuck Trump!" in die Mikrofone geschrien, so blieben die Fernsehstars am Montag ungewohnt zahm. Einzig Late-Night-Moderatorin Samantha Bee gönnte sich einen bissigen Seitenhieb und sagte: „Ich schaue gerade immer dieses sehr schockierende dystopische Drama namens „Die Nachrichten". Aber sie müssen wirklich mal die Hauptrolle neu besetzen."

Mehr Eindruck hinterließ da schon Regisseur Glenn Weiss. Er gewann einen Preis für die Inszenierung der Oscarverleihung und nutzte seine Dankesrede für einen Heiratsantrag. An seine im Publikum sitzende Freundin Jan Svendsen gerichtet, sagte er: „Du fragst Dich, warum ich Dich nicht 'meine Freundin' nenne. Ich will Dich 'meine Frau' nennen."

Sie nahm an und er gab danach hinter der Bühne vor der internationalen Presse zu, keinen Plan B gehabt zu haben. Immerhin er löste seine Aufgabe. (dpa, TT.com)