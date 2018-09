Innsbruck – Mit knapper Mehrheit (50,47 Prozent) wurde bei einer Volksabstimmung 1978 die Inbetriebnahme des österreichischen Kernkraftwerks in Zwentendorf verhindert. Als Anfang der 80er-Jahre die Wiederaufbereitungsanlage im bayerischen Wackersdorf geplant wurde, hätte eine Befragung der Bürger und Bürgerinnen wahrscheinlich ein ganz anderes Ergebnis gebracht. Doch der in München regierende Franz Josef Strauß, ein „Freund von Despoten und Diktatoren”, war kein Anhänger demokratischer Entscheidungen.

Atomenergie hatte noch ein sauberes Image, war so etwas wie die wärmende Begleitmusik zu deutschem Wirtschaftsaufschwung mit entsprechender Hochtechnologie. Gegenteilige Meinungen lagen verborgen in den dunklen Winkeln der Fachbibliotheken. Wer vor Gefahren dieser sauberen Energie oder gar vor einem „Atomstaat” warnte, der wurde als Verhinderer von Fortschritt und Wohlstand oder als „Staatsfeind“ denunziert. Eine Wende im öffentlichen Zugang zu Anschauungsmaterial lieferte 1986 der Super-GAU von Tschernobyl, der von Politikern allerdings verharmlost wurde. Oliver Haffner zeigt in seinem Polithriller „Wackersdorf“, wie zaghafte Gehversuche in zivilem Ungehorsam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen, wenn Polizeigewalt den Menschen keine andere Wahl lässt.

Außer schalen Parolen („Durchhalten Genossen!”) kann Landrat Hans Schuierer (Johannes Zeiler, 2011 der Faust in Alexander Sokurovs Venedig-Siegerfilm) seinen Wählern nichts mehr anbieten. Aus dem Braunkohlerevier in der Oberpfalz ist eine Krisenregion geworden.

Die seit Jahren arbeitslosen Knappen kehren der Sozialdemokratie den Rücken, als ausgerechnet der schwarze Umweltminister (Sigi Zimmerschied) dem roten Landrat einen Rettungsanker zuwirft. Mit der Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf könnte Schuierer die Schaffung von 3000 Arbeitsplätzen verkünden und sich als Held feiern lassen. Das Projekt verlangt schnelles Zugreifen, schließlich gibt es noch andere Bewerber, die nach einer attraktiven Aufwertung ihrer Region drängen. Zudem würden die Betreiber, zusammengefasst in der Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK), den Fußballverein mit Trikots und Tribüne ausstatten, worüber sich wieder der Bürgermeister Josef Pirner (Johannes Herrschmann) freut. Nach der Lektüre von Robert Jungks Bestseller „Der Atomstaat“ kommen dem redlichen Landrat und gelernten Maurer erste Zweifel an der „Unbedenklichkeit“. Als die Polizei im Auftrag der Staatsregierung mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen ein Häufchen aus Bauern und Pfarrer, einigen Müttern und Kindern vorgeht, die sich dem „Schutz der Heimat“ verschrieben haben, sieht er sich an „die Methoden der Nazis“ erinnert. Der Landrat wechselt in den Widerstand, bald wird er zum Strategen der Atomkraftgegner.

Jahre später belagerten die für fünf Milliarden Euro gebaute Anlage 100.000 Demonstranten, die aus Helikop­tern mit Rauchbomben und Reizgas beschossen wurden. Die friedliche Provinz wurde zum Kriegsgebiet.

Oliver Haffner inszeniert mit „Wackersdorf“ ein Denkmal für den einfachen Landrat, der weder Lügen noch Gewalt zur Durchsetzung industrieller und politischer Ziele hinnehmen wollte. In Archivaufnahmen ist immer wieder Franz Josef Strauß zu sehen, der jenen Kampfjargon entwickelt hatte, der von seinen Nachfolgern in München derzeit auf die Spitze getrieben wird. (p. a.)