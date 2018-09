Von Tamara Stocker

Los Angeles, Götzis — Wenn in Österreich am Mittwoch die Sonne aufgeht, wollen 51 Vorarlberger in der gut 9500 Kilometer entfernten „Stadt der Engel" nach den Sternen greifen. Im Finale der Talentshow „America's Got Talent" geht es für die Artistengruppe „Zurcaroh" um eine Million Dollar Preisgeld und eine eigene Show in Las Vegas. Sie selbst rechnen sich nur „Außenseiter-Chancen" aus. Dabei ist die Truppe rund um Choreograph Peterson da Cruz Hora (37) längst zum Geheimfavoriten avanciert.

Schon mit ihrem ersten Auftritt im Mai setzte das Vorarlberger Kollektiv ein Ausrufezeichen. Das Video ihrer mystischen Fackel-Performance ist mit 320 Millionen Aufrufen das mit Abstand erfolgreichste in der 13-jährigen Geschichte der Talentshow. Dank dem „Goldenen Buzzer" von Moderatorin Tyra Banks übersprangen sie die nächsten Runden und stiegen direkt im Viertelfinale wieder ein. Dort wurde ihre Show über den Sündenfall von Adam und Eva mit Standing Ovations belohnt. Jurorin Heidi Klum jubelte: „Ihr seid bereit für Las Vegas."

Der Viertelfinal-Auftritt im Video:

Im Halbfinale vor zwei Wochen überzeugten „Zurcaroh" mit Neu-Jerusalem, einer mitreißenden Choreografie vor goldener Tempelkulisse — und wurden prompt unter die besten drei Showacts des Abends gewählt.

Der Halbfinal-Auftritt im Video:

Was die finale Performance betrifft, schwiegen sich die Mitglieder, die zwischen sieben und 40 Jahren alt sind, bis zuletzt aus. Nur so viel ließ sich da Cruz Hora in einem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten entlocken: „Das Wichtigste in unseren Choreos ist die Botschaft. Es soll nicht darum gehen, was uns die Welt bieten kann, sondern was wir den Menschen bieten können — zum Beispiel Liebe." Das Thema schwirre ihm schon länger im Kopf herum, wie er es auf der Bühne umsetzt, sei aber neu.

Entscheidung erst am Mittwochabend amerikanischer Zeit

Durchsetzen muss sich die Akrobatentruppe im Finale gegen neun Mitstreiter, darunter Sänger, Magier, Comedians, ein Violinist und ein Trapez-Pärchen. Die Nervosität hielt sich vor der Nacht der Nächte jedenfalls in Grenzen: „Wir sind gut eingespielt. Stimmung und Training passen", erklärte Tänzer Christoph Hämmerle.

Sollten „Zurcaroh" sich den Titel holen, wollen die Akrobaten ihr Preisgeld von einer Million Dollar in soziale Projekte investierten. Das Ergebnis wird jedenfalls erst Mittwochabend (Ortszeit) feststehen. Davor hat das TV-Publikum noch Zeit, seine Votings abzugeben.