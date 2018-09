Von Peter Angerer

Innsbruck – Nach Romy Schneiders Tod am 29. Mai 1982 verhängten die TV-Sender die Höchststrafe, indem sie die Leistung der großen Schauspielerin mit der Ausstrahlung von Nichtigkeiten würdigten. Statt ihrer großen Arbeiten mit Claude Sautet, Luchino Visconti oder Andrzej Zulawski wurden ihre Auftritte als „süßes Mädel“ und „Sissi“ gezeigt, um das Publikum an den „Verrat“ zu erinnern. 36 Jahre später ist Romy Schneider, die am 23. September 80 Jahre alt geworden wäre, noch immer für Skandale gut.

Das Jahr der Erinnerung begann mit Geständnissen im Spielfilm „3 Tage in Quiberon“, in dem ein Interview nachgestellt wurde und Marie Bäumer als Romy eine denkwürdige Leistung ablieferte.

Ein anderes Interview führte die Journalistin Alice Schwarzer 1976 mit dem Star, der sich nach Zulawskis Film „Nachtblende“ auf dem Höhepunkt des Kinoruhms befand. Dieses nur als Tonmitschnitt erhaltene Gespräch zwischen den beiden „meistbeschimpften Frauen Deutschlands“ wird von Schwarzer in Patrick Jeudys Film „Ein Abend mit Romy“ kommentiert und enthält starken Tobak wie eine Affäre von Romy Schneiders Mutter Magda mit Adolf Hitler und einen Missbrauchsversuch durch ihren Stiefvater und Manager. Es sind Details, die Flucht und „Verrat“ der erfolgreichsten und bestbezahlten Schauspielerin des deutschen Nachkriegskinos erklären sollen.

Die 1938 als Tochter der Schauspieler Magda Schneider und Wolf Albach-Retty geborene Romy betrat erstmals im Film „Die Deutschmeister“ als Stanzi den Wiener Hof, um mit dem alten Kaiser eine Staatsaffäre zu klären. Noch 1955 wurde Romy zur „jungen Kaiserin“ befördert. Die Aufgabe verlangte nach Unterwerfung, denn die Zuschauer waren nicht bereit, zwischen Rolle und Realität zu unterscheiden. Wenn Sissi mit Schicksal und Protokoll haderte, genügte es, in ein Dirndl zu schlüpfen und in die Berge zu wandern.

Nach der weltweit erfolgreichen Trilogie über Glanz und Elend einer Monarchin wollte sich Romy Schneider neu erfinden. Sie wechselte das Dirndl gegen ein Chanel-Kostüm und folgte dem französischen Schauspieler Alain Delon nach Paris. Diesen privaten und beruflichen Wechsel konnten ihr die Medien in Österreich und Deutschland nie verzeihen. Zur Entfaltung hämischer Sprachspiele traf es sich gut, dass die in Frankreich bald als La Schneider gerühmte „Deserteurin“ 1962 in John Fords Stück „Schade, dass sie eine Dirne ist“ unter der Regie von Luchino Visconti ihr Pariser Theaterdebüt feierte. Damit begann Romy Schneiders Weltkarriere.

Für Orson Welles spielte sie die Leni in dessen Kafka-Verfilmung „Der Prozess“. Ihr Talent für federleichte Komödien zeigte sie 1963 in Hollywood mit „Leih mir deinen Mann“ und 1965 in „What’s New, Pussy­cat?“. Der spektakulärste Erfolg gelang Romy Schneider aber 1969 mit dem Erotikthriller „Swimmingpool“. Nach dem demütigenden Ende ihrer Liaison mit Alain Delon war es der ebenfalls zum Weltstar avancierte ehemalige Lebensgefährte, der unter Einbeziehung der verhassten Presse eine perfekte Medieninszenierung lieferte, um die deutsch-österreichische Schauspielerin endgültig als Mythos zu etablieren. Immer öfter wurden die Rollen für den Star geschrieben, bis sie schließlich zur Seite treten konnte, um ihr eigenes, zumeist tragisch verlaufendes Leben zu betrachten.

Von 1970 bis 1978 drehte sie fünf Filme mit Claude Sautet. In „Eine einfache Geschichte“ sucht sie eine Gynäkologin auf, um mit einer Abtreibung einem komplizierten Leben zu entkommen. So ein Eingriff dauert nur noch zehn Minuten, sagt die Ärztin. „Ich weiß“, erwidert die Schauspielerin mit einem zarten Lachen und verweist so auf ihr politisches Engagement für die Frauenbewegung. Bei den meisten von Schneiders Rollen ging es darum, Reserven für das Überleben zu finden. Ihre Reserven waren mit 43 Jahren aufgebraucht.