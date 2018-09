Innsbruck – Wer Ende des 19. Jahrhunderts in einem Museum oder bei einer der in Mode gekommenen Weltausstellungen einen Blick auf Auguste Rodins Skulptur „Der Kuss“ werfen wollte, musste zuvor mit einem schriftlichen Ansuchen sein Interesse anmelden. Die Maßnahme sollte Klagen verhindern, wenn sich empfindsame Betrachter vom Gesehenen verletzt fühlten. Dabei war gar kein Kuss zu sehen, da sich die beiden Marmorfiguren zwar umarmten, aber nicht küssten. Zum verruchten Schauer trug auch der Subtext bei, denn die Liebenden aus Dantes „Göttlicher Komödie“ werden den Moment nicht überleben.

Francesca da Rimini und Paolo Maletesta waren ursprünglich ein Teil von Rodins „Höllentor“, wegen der enormen Nachfrage löste der Bildhauer die Liebesszene aus der Komposition und musste ein Heer von Kopisten anstellen, um den Bestellungen von Museen und Sammlern nachkommen zu können.

Jacques Doillon beginnt sein Kinoporträt „Auguste Rodin“ 1880. Der Künstler ist 40 Jahre alt und soeben zum Großunternehmer aufgestiegen, während seine Freunde im Kreis der Impressionisten noch unter Verachtung und Selbstzweifeln leiden. Rodin fliegen die Staatsaufträge für imposante Prestigeprojekte zu. Die nörgelnden Beamten, die sich ängstlich auf Tradition und den so genannten guten Geschmack berufen, müssen dabei in Kauf genommen werden. Als eher kapriziös erweisen sich die Schriftsteller. Émile Zola und Victor Hugo, die mit Büsten geehrt werden sollen, gewähren dem Bildhauer nur kurze Audienzen.

Mit Gips und Ton ist Rodin auf der Suche nach Wahrhaftigkeit und in diesen Szenen zeigt der virtuose Vincent Lindon, der sich der Darstellung harter Arbeitswelten verschrieben hat, den bärtigen Staatskünstler als Berserker, der ästhetische Grenzen überwinden will. Überwindung und akrobatische Leistungen verlangt Rodin auch von seinen Modellen bei der Erprobung nie gesehener Verschlingungen, als wollte er Dantes Komödie mit den Kamasutra-Stellungen verknüpfen, um die jungen Damen anschließend in seinem Schlafzimmer mit seiner Zuneigung zu belohnen.

Gérard Depardieu spielte Rodin bereits 1988, doch der Film hieß „Camille Claudel“ und erzählte von der tragischen Beziehung des Künstlers zu seiner Schülerin und Lebensgefährtin, die, von Stimmen verfolgt, Jahrzehnte in einem psychiatrischen Krankenhaus verbrachte. Camille (Izïa Higelin) ist in Doillons­ Film nur eine Episode, dafür bleibt auch nicht viel mehr als eine Altherrenfantasie in Erinnerung. (p.a.)