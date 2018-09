Innsbruck – „Der Film soll sein Publikum wie ein unerwarteter Schlag in die Magengrube treffen.“ Mit diesem Ansatz geht Regisseur Istvan an seinen Debütfilm heran. Was als Polizei-Actioner beginnt, entwickelt sich zum scharfen psychologischen Drama rund um einen jungen Polizisten Christoph (Laurence Rupp).

Als Polizistensohn will er unbedingt zur Spezialeinheit WEGA. Die „Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung“ ist die Kampftruppe, irgendwo zwischen normalen Streifenpolizisten und Elite-Soldaten. Christoph wird schnell zum persönlichen Favoriten des Leiters Konstantin, eindrucksvoll und nachvollziehbar gespielt von Anton Noori. Doch dann erschießt Christoph bei einem Zugriff einen psychisch verwirrten Mann, um seinen Chef zu retten. Das geht ihm näher, als er sich und seinen Kollegen eingestehen kann. Die WEGA operiert mit dem Credo der Härte, gegen andere und gegen sich selbst.

Der gefährliche Korpsgeist steht über allem, auch über dem Gesetz. In dieser Welt ist kein Platz für Gefühle. Das bekommt zusehends auch Christophs Freundin Nicky (Anna Suk) zu spüren, die ihm nicht helfen kann.

Das Ensemble erhielt auf der Diagonale gemeinsam einen Schauspielpreis. Gerade Maria Hofstätter (als Streifenpolizistin) und Roland Düringer als Vater und Community-Polizist bringen den notwendigen Kontrast in den Film. Regisseur Istvan lässt sich mit seinen Darstellern voll auf die harte Welt der Polizei ein. Anders als in so manchem österreichischen Film verknüpft sich hier das kritisch-politische Thema ganz eng mit der Geschichte und ihren Figuren. Nur in wenigen Momenten und Dialogen dringt es leicht pädagogisch an die Oberfläche und ist dennoch am Ende klar erkennbar: Die „grassierende Kriegermentalität in Teilen der Exekutive“ wird hier von innen heraus erzählt. Es entsteht ein eindringliches psychologisches Porträt eines militarisierten Polizeialltags, im Kampf und Krieg gegen Teile der Bevölkerung.

Und auch formal braucht sich „Cops“ alles andere als verstecken. Die Körperlichkeit überträgt sich in manchen Szenen intensiv. Die Bilder des Kamera-Duos Andreas Thalhammer und Xiaosu Han sind atmosphärisch, der Schnitt von Julia Drack zieht mit einer immer engeren Spirale Richtung Finale. Mit einer phänomenalen Schlussszene entlässt einen „Cops“ nach 92 Minuten Polizeidienst aus dem Kino. Roland Düringer bringt die Botschaft des Films in einem Vater-Sohn-Gespräch recht wienerisch auf den Punkt: „Du bist a Polizist und koa Sozialarbeiter.“ – „Des kann ma so segn oder so segn.“ (maw)