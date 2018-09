Von Jasmine Hrdina

Niederndorf – Er hat Christoph Waltz aus einem Gasthaus geschmissen, Robert Palfrader zu einem philosophischen Duell herausgefordert und mit Julia Cencig fast einen Verkehrsunfall gebaut, nachdem er ihr an die Wäsche wollte – und das alles vor laufender Kamera. Wo Reinhard Exenberger auftaucht, sind filmreife Szenen gewiss, denn der Niederndorfer ist leidenschaftlicher Schauspieler. Wer dem 61-Jährigen auf der Straße begegnet und sich denkt „Den kenn ich doch“, schaut vermutlich gerne Bergdoktor oder SOKO Kitzbühel. Mehr als 30-mal mimte Exenberger in diesen und anderen TV-Serien Polizisten, Schaffner, Wanderer und vieles mehr. Auch in deutsch-österreichische­n Filmproduktionen wie Hans-Günther Bückings „Jennerwein“ (2003), Andreas Herzogs „Der Metzger und der Tote im Haifischbecken“ (2014) oder Joseph Vilsmaiers „Das Weihnachts-Ekel“ (2006) trat der Amateurschauspieler auf. „Ich bekomme meistens die gröberen Kerle zu spielen. Das liegt wohl an meiner Stimme und an der Statur“, lacht der bärtige, robust gebaute Mann in seiner Bass-Stimmlage.

Stolz sei er ja schon, so oft neben Stars und Sternchen der deutschsprachigen Filmbranche gestanden zu haben. „Ja, ich hab eine Wand mit Bildern von mir und den Promis zu Hause“, gesteht Exenberger. Selbst eine große Schauspielkarriere verfolgt der Amateurdarsteller aber nicht. „Ich muss nicht – ich darf ab und zu spielen“, hebt er die Vorteile einer Freizeitbeschäftigung gegenüber einer beruflichen Verpflichtung hervor.

Sein Herz schlage ohnehin mehr für das Theater als für den Film. Der Bühne ist er seit mehr als 30 Jahren treu. 1985 gründete Exenberger gemeinsam mit Gerhard Huber den Grundstein für „s’ Theata Niederndorf“. Erwachsen sei die Idee dazu aus einer alten Tiroler Tradition – dem „Anklöpfeln“. Verkleidet als Hirten ziehen Männer (und heutzutage auch immer mehr Frauen) vor Weihnachten von Haus zu Haus und verkünden musikalisch die Geburt Jesu Christi.

Heute begrüßt die Amateurbühne an die 3500 Zuschauer pro Jahr und pflegt einen Ruf bis über die Tiroler Grenzen hinweg. „Das Niveau im Tiroler Theater ist in den vergangenen 20 Jahren extrem gestiegen“, resümiert Exenberger. „Viele bekannte Gesichter der Volkstheaterszene sind leider schon gestorben.“ Andere hätten sich mit zunehmendem Alter vor der „Herausforderung Bühne“ gescheut. „Wenn du es einmal lässt, fängst du nicht wieder damit an“, ist der Tiroler überzeugt. Ans Aufhören denke er nicht. Die berufliche Pension ist für den Schul-Hausmeister in Sicht, dann wolle er sich auf der Bühne erst so richtig austoben. „Theater spielen kannst du, bis du umfällst. Solange du den Text noch lernst.“

Ab 20. Oktober verspricht Exenberger mit seinem Ensemble in Peter Landstorfers „Da Schandstich“ Gänsehaut (www.theater-niederndorf.at). Ob Amateur oder Profi spielt für den Erfolg einer Darbietung keine Rolle, sagt Exenberger. Anders als beim Film entscheide beim Theater der Moment. „Wenn ich mich hineinfallen lassen kann und nicht darüber nachdenke, was man hätte anders machen können, ist ein Stück gelungen.“