Köln – In der neuen Staffel von Germanys Next Top Model, kurz GNTM, wird Heidi Klum (45) nicht mehr an der Seite von Thomas Hayo und Michael Michalsky über die Kandidatinnen richten. Zum ersten Mal in der Geschichte der Casting-Show soll es keine feste Jury mehr geben, meldet die „Bild-Zeitung“ und beruft sich auf Produktionskreise.

Nur noch Heidi Klum selbst soll eine feste Größe in der Show sein, schreibt das Blatt. An ihrer Seite sollen in Zukunft lediglich Gast-Juroren sitzen, die zudem nur für wenige Folgen über das Weiterkommen der GNTM-Kandidatinnen befinden. Denkbar für die zeitlich begrenzte Jury-Aufgabe seien unter anderem die Star-Fotografin Ellen von Unwerth und der Designer Philipp Plein.

Terminkollisionen verhindern

Auch Thomas Hayo, der bereits in acht Staffeln als Jury-Mitglied zu sehen war, könne nochmals dabei sein. Bill und Tom Kaulitz, die bereits in der DSDS-Jury von Dieter Bohlen saßen, seien für diese Aufgabe ebenfalls im Gespräch. In dem 29-jährigen Musiker Tom Kaulitz hat Klum nach eigenen Angaben die „Liebe ihres Lebens“ gefunden.

Durch die Veränderungen in der Jury sollen nicht nur die Kosten für die Sendung sinken. Auch Konflikte bei der Terminierung mit den Juroren, wie sie in der Vergangenheit bei den Dreharbeiten öfter aufgetreten seien, sollen dadurch ausgeräumt werden, zitiert die „Bild“ einen Insider.

Die Show, die auf ProSieben 2006 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, hatte in den ersten beiden Staffeln sogar noch fünf Jury-Mitglieder. Bereits in der Vergangenheit hatte es eine drastische Neuerung bei GNTM gegeben. Die Jury-Mitglieder neben Heidi Klum urteilten seit der 11. Staffel nicht nur darüber, wer in der nächsten Runde noch dabei sein durfte, sondern coachten auch in unterschiedlichen Teams die Anwärterinnen auf den Titel. Die 14. Staffel der Model-Casting-Show soll im Frühjahr 2019 ausgestrahlt werden. (TT.com)