Film und TV

Letzter Trailer zu „Phantastische Tierwesen“ vor Kinostart

Nachdem der dunkle Zauberer Gellert Grindelwald (Johnny Depp) aus dem Gewahrsam entkommen ist, bittet Dumbledore (Jude Law) seinen ehemaligen Schüler um Hilfe. Für Newt Scamander und seine Freunde beginnt das nächste Abenteuer in der magischen Welt der Zauberer. Am 16. November startet „Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen“ in den Kinos.