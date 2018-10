Innsbruck – Es ist eher unüblich, im Vorspann die Entstehungsgeschichte eines Films zu erzählen, doch bei Terry Gilliams „The Man Who Killed Don Quixote“ ist der Hinweis, nach 25 Jahren endlich dieses Kapitel abgeschlossen zu haben, auch schon der erste Lacher, balanciert große Komik doch immer auf dem schmalen Grat zwischen Triumph und Scheitern. Dann bohrt irgendein Don Quijote seine Lanze in den Flügel einer Windmühle und zappelt hilflos in großer Höhe.

Der Regisseur Toby (Adam Driver) dreht in Spanien einen Werbefilm für eine Versicherung, denn mit dieser Attacke des „Ritters von der traurigen Gestalt“ auf die vermeintlichen Riesen lässt sich fast alles verkaufen. Das sieht so aus, als sei der Regisseur dabei, sein Leben zu verschwenden. Die Ambitionen sind längst Allüren gewichen, diesen Moment der Selbsterkenntnis nutzt Toby zur Flucht, lässt Team und zappelnden Ritter ratlos zurück.

Egal ob in Weltliteratur oder Kinogeschichte, bei den Meisterwerken genügen ein paar Zeilen oder Sekunden, die sich im kollektiven Gedächtnis eingenistet haben, um Werk und Autor selbst für jene erkennbar zu machen, die noch nie das Vergnügen hatten, Roman oder Film näher begegnet zu sein. Eine der großen Szenen der Literaturgeschichte hat der Spanier Miguel de Cervantes mit Don Quijotes Kampf gegen die Windmühlen in nur fünf Zeilen erfunden, während Terry Gilliam mit Filmen wie „Monty Python and the Holy Grail“ (1975), „Time Bandits“ (1981) oder „12 Monkeys“ (1995) ein glitzerndes Collier aus großen Momenten geflochten hat. Und was diese Filme über Reisende durch Zeit und Mythen verband, war die Leichtigkeit, die Gilliam vielleicht den beiden Quijote-Bänden als Inspiration verdankte. Was konnte also näher liegen, als das ganz große Abenteuer zu wagen?

Von Gilliams ersten Versuch mit Don Quijote gibt es den aus Making-of-Material montierten Film „Lost in La Mancha“ (2002). Ein Unwetter hatte die Bauten zerstört, Jean Rochefort konnte als Don Quijote nach einem Bandscheibenvorfall kein Pferd mehr besteigen. Lässt sich eine Geschichte über die Vergeblichkeit schöner als durch Scheitern erzählen?

Diese Erfahrungen reflektiert Gilliam nun in „The Man Who Killed Don Quixote“ mit boshaften Seitenhieben auf die Filmbranche. Der Finanzier ist ein russischer Oligarch mit perversen Neigungen.

Toby besucht das Dorf, in dem er als Student seinen Diplomfilm gedreht hat, der ihm den Geniestatus einbrachte. Laiendarsteller ließ er die Figuren des Ritterromans spielen. Angelica (Joana Ribeiro), seine Dulcinea, ist inzwischen die geschundene Geliebte des Oligarchen. Sein Don-Quijote-Darsteller (Jonathan Pryce), der frühere Dorfschuster, hat sich in der Rolle und im Wahn verloren. Die Windmühlen sind Windrädern gewichen. Wie schon vor 400 Jahren ist in einer Zeit, in der Polizisten Geflüchtete jagen, kein Platz mehr für träumende Ritter und Regisseure. Gilliam bäumt sich noch einmal mit Zitaten, Riesen und Monstern aus seinen Filmen dagegen auf, doch eine Ära geht zu Ende. (p. a.)