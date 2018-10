Von Ludwig Heinrich

Wien — Derzeit ist sie im ORF wieder jeden Montag in der Serie „Schnell ermittelt" zu sehen. Jetzt stellt sich Ursula Strauss auch als Autorin vor: Eben kam ihr Buch „Warum ich nicht mehr fliegen kann und wie ich gegen Zwerge kämpfe" auf den Markt.

Ein Kochbuch („Mir schmeckt's") hat sie ja bereits geschrieben, und das war so erfolgreich, dass eine zweite Auflage gedruckt werden musste. Das aktuelle Opus ist jedoch ganz anders: „Keine Biografie, sondern ein Blättern durch ein Fotoalbum mit zahlreichen Assoziationen", erklärt sie.

Was die Zwerge im Titel betrifft: „Ich habe immer Angst vor Zwergen gehabt. Die wohnten in meiner Kindheit unter meinem Bett. Ich habe sie zwar nicht gesehen, doch ich wusste: Sie sind da und warten nur darauf, mir zu folgen, nach mir zu schnappen und mir Körperteile abzubeißen."

Ob sie sich je verzupft haben? „Das kann ich nicht genau sagen. Aber um ihre Existenz wissend, habe ich den Raum unter meinem Bett mit Laden geschlossen. Dort, in diesem Laden, haben sie keine Chance mehr."

Auf die Frage, wovor sie heute Angst hat, antwortet die populäre Schauspielerin: „Ich versuche, im richtigen Moment wachsam zu sein. Ich bin heute ein eher positiver Mensch und versuche, etwaige Ängste in die Bettladen einzusperren. Dort können sich die Zwerge damit beschäftigen."

Den ersten Teil des Buchtitels erklärt sie so: „Man verliert im Lauf des Lebens einfach die kindliche Leichtigkeit. Die Zeit verrinnt schneller und es werden einem die Flügel gestutzt. In kindlicher Unbekümmertheit glaubt man ja, dass sich die Welt ganz selbstverständlich nur um uns dreht, und in unseren Träumen heben wir mit Leichtigkeit vom Boden ab. Aber eines Tages wird uns dieser Motor abgestellt."

Ansonsten gibt es im Buch „lustige Sachen über die Kindheit und über das Aufwachsen", aber auch — wie in „Schnell ermittelt" — absurde und dramatische Begebenheiten, wie etwa den „brennenden Nachbarn": „Das geschah in meiner niederösterreichischen Heimat. Ein Nachbar hatte sich selbst angezündet, dann explodierte das ganze Haus. Ich habe ihn noch gesehen, wie er, in Flammen stehend, herauslief. Die Feuerwehr kam zwar schnell, aber dennoch zu spät."

Eine eher heitere Episode: „Es geschah, als ich im Nestroy-Stück ?Kampl' meinem Partner Otto Schenk auf der Bühne mit einer Beißzange die Zehennägel abzwicken musste. Einmal aber habe ich eine ganze Zehe erwischt. Otto Schenk hat jedoch nicht einmal mit der Wimper gezuckt, obwohl er stark blutete ..."

Nach ihrem Gastspiel als Brunhild in „Siegfrieds Erben" bei den Nibelungenfestspielen in Worms („Es war eine Vision, wie es bei den Nibelungen nach dem Gemetzel weitergehen konnte, für mich ein echt supertolles Erlebnis") steht sie jetzt im Oktober wieder in einem Mehrteiler vor der TV-Kamera: „Es spielt im Wien der Jahrhundertwende, ich bin eine Frau in Gesellschaft eines wichtigen Bankers. Es ist eine Koproduktion mit den Briten, und Robert Dornhelm führt Regie."