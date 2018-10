Wien – Christiane Hörbiger wird am Samstag 80 Jahre alt, im Fernsehen begann schon gestern mit der Erstausstrahlung des Thrillers „Die Muse des Mörders“ ihr zu Ehren ein­e Hörbiger-Festwoche. Das anschließend gesendete Porträt von „der“ Hörbiger, die von sich sagt, sie lese Krimis privat „nur im äußersten Notfall und wenn ich nicht schlafen kann“, wird heute um 9.05 Uhr in ORF 2 und am 13. Oktober um 16.50 Uhr in 3sat wiederholt.

Die Wienerin, die aus der berühmtesten Schauspieldynastie des deutschen Sprachraums kommt, stand schon mit 17 Jahren auf der Bühne, nun verkündete sie, leisertreten zu wollen. Sie will keine großen Rollen mehr annehmen und „sehr bald ganz aufhören“. „Das wird ganz wunderbar sein“, meinte sie. „Ich werde lebe­n.“

Hörbiger startete in den 1980er-Jahren eine beispiellose Film- und Fernsehkarriere. Wie in ihren letzten Produktionen, etwa „Die letzte Reise“ (2017), scheut sie sich in einer Szene nicht, ihr ungeschminktes, faltiges Gesicht auszustellen. „Auch noch da“, lautet lakonisch dazu ihr Kommentar beim morgendlichen Blick in den Spiegel.

Zuletzt musste sie mit dem Tod ihres langjährigen Lebenspartners Gerhard Tötschinger einen schweren persönlichen Verlust hinnehmen. (TT)