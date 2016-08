Von Edith Schlocker

Schwaz – Schrift hatten die alten Yoruba keine, die Form, ihr­e kulturellen Traditionen und religiösen Vorstellungen festzuhalten, war die Schnitzerei. Die der im heutigen Nigeria lebende Volksstamm so raffiniert stilisierte, dass die Kunst der Yoruba für viele Nicht-Spezialisten als Inbegriff archaischer afrikanischer Kunst gilt. Der internationalen Vernetzung von Gert Ches­i ist es zu verdanken, dass im Schwazer Museum der Völker nun eine hochkarätige Schweizer Yoruba-­Sammlung zu sehen ist. Ergänzt durch Stücke aus der Sammlung Chesis.

Die meisten der Objekte sind nicht sehr alt, tradieren allerdings uralte Muster. Die teilweise aber durchaus individuelle Künstlerhandschriften tragen, wie die des Schnitzers Ise, der als der „Picasso der Yoruba“ (Chesi) gilt. Von dem man weiß, dass er sich seinerseits von afrikanischer Stammeskunst in seiner die westliche Kunstgeschichte revolutionierenden Art, das Reale zu stilisieren, inspirieren ließ. Von Ise ist in Schwaz eine seiner monumentalen Türen zu bewundern, komponiert aus unzähligen reliefartig aus dem Holz geholten Figuren und Gesichtern.

Sie haben, genauso wie die riesigen, bis zu 40 Kilogramm schweren Masken, auf denen es vor einer rätselhaft verschlüsselten Symbolik nur so wimmelt, mit der Mythologie oder dem höfischen Kult der Yoruba zu tun. Auch dem um Zwillinge, die es hier besonders oft gibt. Wobei angesichts der früher hohen Kindersterblichkeit von den Müttern als Ersatz für ein totes Kind ein geschnitztes und liebevoll geschmücktes und gepflegtes mitgetragen wurde. Mit dem Ziel, die Familie vor dem Zorn der Zwillingsseele zu schützen. Sonderbarer Praktiken bedient­e sich aber auch ein Geheimbund, der bei seinen Ritualen, in denen es um das Brechen der Macht der Fraue­n gegangen ist, spektakuläre Gelede-­Masken trug.

Die archaische Kunst der Yoruba hat in Museen und Sammlungen überlebt und hat mit der Kunst, die heute hier entsteht, nur noch sehr wenig zu tun. Etwa mit der von Glady­s, einem etwa 40-Jährigen aus Benin, dessen eigenartige Bilder in der Schwazer Studiogalerie zu sehen sind. Artefakte eines psychischen Grenzgängers, der komplett unverbildet von der Weltkunst sich seine Dämonen von der Seele malt. Gert Chesi selbst ist derzeit in Togo unterwegs, um über Einladung des Königs der Ewe einen Film über diesen Volksstamm zu drehen bzw. ein Museum zu konzipieren.