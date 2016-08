Von Alexander Paschinger

Vent – „Es ist die geniale Kombination“, sagt Ursula Scheiber, „als Bergsteigerdorf kann in Vent der sanfte Tourismus mit Kultur verbunden werden.“ Sie ist die Koordinatorin des diesjährigen „ArteVent“. Entstanden aus einem Bildhauersymposium wuchs sich die Veranstaltung immer mehr aus. Sicher ist der Skulpturenweg immer noch ein wichtiger Teil, aber „es ist schon auch etwas anders als früher“, so Scheiber, die die Koordination übernommen hat. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Generalthema „Höhe.Punkte. – Gipfel. – Kreuze. – Bücher“.

Gestartet wird am Samstag um 20 Uhr mit der Eröffnung der Ausstellung mit Gipfelbüchern und Fotos aus dem Sölder Chronik-Archiv, die Chronist Ewald Schöpf zusammengestellt hat. Sie wird in der Bergsteigerkapelle „ein Jahr lang gezeigt, aber wer weiß, vielleicht auch länger“, so die Koordinatorin. Und am Samstag um 20.45 Uhr findet dann auch gleich ein zweiter Höhepunkt statt: Der Autor Radek Knapp liest aus seinem neuesten Roman „Der Gipfeldieb“. Eine zweite Autorenlesung mit Hans Platzgummer findet am Freitag, den 5. August, um 20.30 Uhr, im Gasthof Wildspitze statt.

Insgesamt bietet ArteVent ein breites Programm, das nicht nur vom Ötztal Tourismus unterstützt, sondern auch vom Naturpark und „Pro Vita Alpina“ mitgetragen wird. So steht etwa gleich am Sonntag ein Kindernachmittag beim Hotel Vent auf dem Programm oder an den Montagen 1. und 8. August geführte Naturparkwanderungen zum Mutsbichl.

Im Hotel Vent referiert am Mittwoch, den 3. August, Nikolaus Schallhart von der Alpinen Forschungsstelle Obergurgl der Uni Innsbruck über „Die Forschung am Gipfel“, und der Historiker Michael Kasper erzählt dort am Donnerstag, den 11. August, über die recht junge „Kulturgeschichte der Gipfelkreuze in den Ostalpen“.

Wer sich wiederum mit einer Literaturwanderung beschäftigen möchte, ist am kommenden Dienstag bei der „Berglese“ zum Hochjoch-Hospiz bestens aufgehoben. Die dazugehörige Buchausstellung ist im Hotel Vent vom Sonntag bis zum 14. August von 14.30 bis 18.30 Uhr täglich geöffnet.

Auch die bildende Kunst darf nicht fehlen: Werke von Janina Gospodarek und Gisela Klammsteiner werden entstehen und am Samstag, den 13. August, um 20.30 Uhr, im Rahmen der Werkschau präsentiert.

Das Programm richte sich an Einheimische wie Gäste, so Scheiber. Und: „Alle Veranstaltungen sind kostenlos.“