Von Claudia Funder

Lienz – Man sah sie in den vergangenen Tagen vielerorts in Lienz und sie zogen unzählige verdutzte Blicke auf sich: Eine Gruppe von Bewegungstalenten zwängte sich – abseits von Konventionen – in öffentliche Nischen, klemmte sich in Türzargen, ließ sich kopfüber von Eingängen baumeln und stapelte sich in Schächte. Die von Sehgewohnheiten abweichenden Bilder sorgten bei Passanten für Begeisterung, aber auch gehörig für Irritation – verunsicherte Telefonate als Reaktionen inklusive.

Was viele nicht wissen: Bei dem Dargebotenen handelt­e es sich um Proben für das Kunstprojekt von Willi Dorner mit dem Titel „Bodies in urban spaces“, das Teil des diesjährigen Straßentheaterfestivals Olala ist. Es will dazu anleiten, über das urbane Umfeld und Bewegungsgewohnheiten nachzudenken.

Für die kraftraubenden Auftritte an rund 20 definierten Stationen der Innenstadt waren wochenlang sportliche Teilnehmer gesucht worden, das Echo war allerdings mehr als verhalten. Gerade einmal eine Handvoll potenzieller Akteure meldete sich. Das bemerkens­werte Kunst­projekt drohte zu platzen.

Dass es nun doch nicht ins Wasser fällt, ist einem guten Dutzend Lienzer Asylwerber zu verdanken, das sich in letzter Minute spontan bereit erklärte, mitzutun – und damit die angepeilte Aktion rettete.

Seit Sonntag finden ganztägig Workshops statt, um an jenen „stillen Skulpturen“ zu feilen, die in den nächsten Tagen dem Publikum in ausgereifter Form präsentiert werden. Und die Teilnehmer legen dabei nicht nur beachtliche Fitness und Gelenkigkeit an den Tag, sondern auch großes Engagement. „Alle sind sehr motiviert“, freut sich Gab­i Schwab vom Olala-Organisationsteam. „Kommuniziert wird in Englisch, Französisch und Deutsch“, erzählt Esther Steinkogler, die die Truppe für die Performance­s startklar macht. Sie betont den starken Zusammenhalt der Teilnehmer. Begleitet man diese ein Stück des Weges, ist offensichtlich: Das ernsthaft­e Training macht auch viel Spaß.

Besagte Auftritte im Rahmen des Straßenspektakels Olala starten am Donnerstag um 11 und 17.30 Uhr und am Freitag um 11.30 und 15.45 Uhr auf dem Johannesplatz.