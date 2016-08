Von Claudia Funder

Lienz – Sie haben sich längst bestens „eingelebt“, die riesigen Kopf-Skulpturen des Osttiroler Künstlers Hannes Neuhold, die 2014 einer angepeilten Tiefgarage in Lienz weichen mussten und am Wörthersee in bester Lage ein­e neue Bleibe fanden. Das einst so polarisierende Trio schaffte es in einem Reise­führer sogar in die illustre Riege jener Orte, die man gesehen haben muss – die TT berichtete.

Nun werden Werke des Lienze­r Kreativen erneut in ein breites Blickfeld gerückt. Hannes Neuhold, Mitglied der Biennale Austria, präsentiert eine Auswahl seines jüngsten Schaffens von 1. bis 18. August in der renommierten Galerie San Vidal in Venedig – gerade einmal einen Steinwurf vom Markusplatz entfernt. Da die Lagunenstadt im Sommer von Touristen bekanntlich gestürmt wird, ist den Exponaten des Lienzer Künstlers, die in zentraler Lag­e zu sehen sein werden, ein großes Publikum gewiss.

Katzen stehen nicht erst seit Facebook und Co. hoch im Kurs von Betrachtern. Viele Maler hielten das geschmeidige Haustier bereits in der Kunst fest. So auch Neuhold, der für die Ausstellung in Venedig ausschließlich Bilder mit Katzenmotiven fertigte. Seit etwa zwei Jahren ist der „Stubentiger“ Gegenstand seiner künstlerischen Auseinandersetzung. „Die Katze ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat“, erklärt Neuhold. „Sie bietet sich von der Physiognomie sehr gut für Reduktionen an.“

Der Künstler hatte selbst 22 Jahre lang eine Katze als Haustier. „Sie hatte alle Recht­e“, erinnert er sich im Gespräch mit der TT mit einem Schmunzeln. „Eine Katze ist eigenständig, man kann sie nicht dressieren. Sie kommt nur dann auf dich zu, wenn sie will – das gefällt mir.“

Für die Schau in der ältesten Galerie Venedigs hat Hannes Neuhold Bilder mit Katzen­köpfen in Mischtechnik geschaffen. „Es ist inspirierend, dort ausstellen zu dürfen“, freut er sich auf die Vernissag­e in der Lagunenstadt, bei der er mit seiner Frau Maria anwesend sein wird.

Das Thema „Katze“ hat sich für Neuhold übrigens noch nicht erschöpft. „Ich plane ein Märchenbuch für Kinder und Erwachsene“, verrät er. „Die Gestaltung und Texte dazu habe ich bereits im Kopf.“