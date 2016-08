Stams – Der Forschungstätigkeit des privaten Instituts für Tiroler Musikforschung um Manfred Schneider ist es zu verdanken, dass das Schaffen von Tiroler bzw. in Tirol tätigen Musikerpersönlichkeiten entsprechende Würdigung erfährt. Für die (Wieder-)Aufführung bzw. für die Einspielung der Werke auf CD steht mit der Akademie St. Blasius unter der Leitung von Karlheinz Siessl ein erstklassiges Tiroler Ensemble zur Verfügung, das in flexibler Besetzung im wahrsten Sinne des Wortes „alle Stück’ln“ spielt.

Am Samstagabend waren es Solokonzerte und Sinfonien des in Wien geborenen Brüderpaars Ignaz Malzat (1757–1804) und Johann Michael Malzat (1749–1787), welche in Stift Stams erklangen. Zwei CDs mit Werken der Malzats wurden bereits eingespielt.

Als gefeierte Virtuosen konzertieren die Malzats in den Musikmetropolen Europas. Etliche Werke finden sich im Musikarchiv des Klosters Stams. Ignaz Malzats Sinfonia concertante in C-Dur für Oboe und Fagott, virtuos wie melodiebeseelt angelegt, fand mit der Oboistin Clara Dent vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin und Bence Bogányi (Solofagottist, Münchner Philharmoniker) zwei großartige Solisten. Mit schlankem, hellem, elastisch-federndem Ton von „singender“ Qualität war es Belebung für Geist und Seele. Den dritten Satz aus Ignaz Malzats Violoncellokonzert in Es-Dur interpretierte der Südtiroler Jakob Mitterer stilsicher und kompetent. Auszüge aus den Sinfonien in G-Dur und F-Dur bzw. die komplette Sinfonie in C-Dur sowie die Sinfonia concertante in C-Dur für Oboe und Violine von J. M. Malzat mit Monika Grabowska (Violine) zeigten die Malzats als Komponisten auf der Höhe ihrer Zeit. Erklingen durfte auch der wunderbare, sehr gut geführte Mezzosopran der jungen Maria Ladurner in J. M. Malzats Salve Regina für Alt und Orchester. Die Akademie St. Blasius zeigte sich einmal mehr als ein Ensemble, das es versteht, „Tonkünstlern“ gerecht zu werden. (hau)