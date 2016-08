Wildermieming – Am Beginn stand 2004 die Idee, mit einer einmaligen Aktion Geld zu sammeln, um gewaltbedrohten Frauen zu helfen. Annaliese, Günther und Walte­r Stecher, die Betreiber der einzigen Steindruckerei Tirols, legten zu diesem Zweck eine limitierte Auflage einer Lithographie mit dem bezeichnenden Titel „Weib“ von August Stimpfl auf. Aus dem Einzelfall wurde eine Serie, Jahr für Jahr stellen sich renommierte Künstler in den Dienst der Afra-Aktion. Auf Stimpfl folgten Paul Flora, Herbert Danler, Chryseldis Hofer-Mitterer, Franz Pöhacker, Patricia Karg, Walter Nagl, Robert Scherer, Anton Christian und Jos Pirkner.

Clemens Stecher ist jüngstes Mitglied der Wildermieminger Steindrucker-Dynastie und heuer zum ersten Mal aktiv dabei. Die drei Generationen Steindrucker sehen sich seit 34 Jahren der „Kunst vom Stein“ verpflichtet. „Der Erfolg der Aktion liegt wohl auch darin, dass wir nicht nur Spenden sammeln“, argumentiert Annaliese Stecher schmunzelnd, „in diesem Fall bekommen alle, die helfen, die wohl wertvollste Spendenquittung in der gesamten Region.“ Insgesamt konnten so bereits 340.400 Euro an Spenden an die Tiroler Frauenhäuser und die Aktion Frauen helfen Frauen übergeben werden.

Nino Malfatti widmet die 13. Afra-Lithographie 2016 der Hohen Munde. Sie wird am Sonntag, den 7. August, um 16.30 Uhr bei der bereits traditionellen Festmesse vor der Afra-Kapelle in Affenhausen mit Abt German Erd öffentlich präsentiert. Anschließend spricht Landtagspräsident Herwig van Staa zu Künstler und Werk. Wie in den Jahren zuvor findet das Afrafest beim gemeinsamen Feiern im Garten der Familie Stecher seinen Abschluss.

Als Künstler wählte Nin­o Malfatti die Berge als Lieblingsmotiv. Mit Pinsel, Bleistift, Lithokreide und Radiernadel erweckt er Landschaften zum Leben. Satte Flächen, markante Strukture­n, Felsbrüche und Gesteinsschichtungen wurden zu Markenzeichen seiner Bilder. Seine Afra-Lithographie „RosaMunde“ zeigt den 2662 Meter hohen Hausberg der Menschen im Oberen Inntal und erscheint in einer limitierten Auflage von nur 125 Blatt.

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Blätter wird auch 2016 im Rahmen einer Adventfeier an die Vertreterinnen der Tiroler Frauenhäuser übergeben. (tp)