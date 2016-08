Von Helmut Mittermayr

Vils – Im Vilser Widumsgarten wurde Donnerstagabend die Finsternis herbeigesehnt. Eine kleine Schar hatte sich in freudiger Erwartung versammelt. Als sich das Dunkel über die Stadt gelegt hatte, wurde der Schalter umgelegt und die Nachtschwärze rund um das Zementwerk Schretter & Cie ging in Azurblau über. Die Wiener Lichtkünstlerin Victoria Coeln präsentierte an der Siloanlage ihren Beitrag zu „200 Jahre Vils bei Tirol“. Die Europaflagge mit kleinem Zusatzsternchen überspannt mehr als 900 m² und nimmt Bezug auf die Position der Stadt Vils im Herzen Europas.

Die Intention: Seit 200 Jahren ist Vils nun Teil von Tirol. Die kleine Stadt profitiert wirtschaftlich, kulturell und gesellschaftlich von ihrer Lage mitten im Herzen von Europa. Mit der Lichtinstallation soll die Verbundenheit mit Tirol und Europa verbildlicht werden. Coeln arrangierte in Vils schon 2010 im Rahmen der Außerferner Kulturzeit ein Lichtkunstwerk, das ebenfalls an der Zementsiloanlage zu sehen war. Die künstlerische Beleuchtung wird während der Festlichkeiten bis Sonntagabend gezeigt. Heute Samstag um 18 Uhr gibt es einen landesüblichen Empfang am Stadtplatz. Um 20 Uhr beginnt der Festakt im Festzelt am Fußballplatz mit LH Günther Platter als Festredner. Um 21 Uhr startet die Nacht der Blasmusik. Der Sonntag gehört den Schützen, das Regimentsschützenfest geht ab 9 Uhr über die Bühne.

Zurück in den Widumsgarten. Dort hatte sich neben den Industriellen Reinhard und Robert Schretter, BM Günther Keller, VBM Manfred Immler, BM-Assistentin Carmen Strigl-Petz und Künstlerin Coeln ein neues Gesicht unter die Wartenden gemischt. Auch aus einem EU-Land stammend – Mateusz Kierzkowski verfolgte interessiert das Geschehen. Der polnische Geistliche wird neuer Pfarrer in Vils und am 1. September das Amt offiziell antreten.