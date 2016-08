Wien – „Form follows fun“ war die Devise, als 1980 in Mailand unter der Federführung von Ettore Sottsass das legendäre Design- und Architekturkollektiv „Memphis“ gegründet wurde. Der Anlass war nichts weniger als Rebellion, nämlich gegen den industriell gefertigten Purismus – der „Memphis“-Gegenentwurf erging sich in lustvoll-frechen Farb- und Formspielen, denen man heute noch gerne eine gewisse Comic-Ästhetik nachsagt. Nathalie du Pasquier, geboren 1957 in Bordeaux, war eines der wenigen Gründungsmitglieder der Memphis-Gruppe und wurde unter anderem mit ihren grafisch-bunten Textil- und Teppichentwürfen bekannt.

In ganz anderer Rolle jedoch präsentiert die Kunsthalle Wien derzeit die nach wie vor in Mailand lebende Pasquier: Bereits 1987 wandte sie sich hauptsächlich der Malerei zu, die Wiener Schau ist ihre erste umfangreiche Personale überhaupt. Dementsprechend lustvoll breitet Nathalie du Pasquier ihr Werk nun als riesige Rauminszenierung in der Kunsthalle aus, sie führt durch verschiedene Zimmer, in denen Malereien, skulpturale Objekte, Modelle, Zeichnungen und auch Entwürfe aus der Memphis-Zeit zu verschiedensten Arrangements zusammengeführt wurden (Kurator: Luca Lo Pinto).

So findet man sich denn in einem überdimensionalen Stillleben wieder, dem die Künstlerin nicht allein durch die Titelgebung einen heiteren Drive verleiht: „Big Objects not always silent“ zeigt neben dem ironischen Zugang zum hehren Kunst-Selbstverständnis auch eine gewisse Lust am Täuschen und Tarnen, etwa wenn edel wirkende Formen durch kräftige Farbgebung nivelliert oder anderswo Alltagsobjekte als Bausteine ihrer skulpturalen Arrangements gleichsam geadelt werden. Ein „Selbstporträt“ wiederum nennt du Pasquier jenen riesigen Schaukasten, der gleich eingangs die verschiedensten Komponenten ihrer Kunst zusammenführt. (jel) Bis 13. November.