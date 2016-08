Von Ivona Jelcic

Meran – „Ich zeichne und schreibe mich selbst auf, vielleicht will ich mir und anderen dadurch beweisen, dass ich existiere“: Diese Form der Selbstvergewisserung betreibt Markus Vallazza seit geraumer Zeit, dieser Tage wird der 1936 in St. Ulrich im Grödental geborene Künstler 80 Jahre alt. Sein Werk umfasst viele tausend Radierungen und Zeichnungen, auch Mischtechniken und Malereien gehören dazu. So umfassend beleuchtet wie derzeit bei Kunst Meran wurde dieses Œuvre schon lange nicht mehr.

Mit Recht wird Vallazza in der von Günther Oberhollenzer kuratierten Meraner Retrospektive und auch im zugleich bei Folio erschienenen Kunstbuch als „Weltenzeichner“ apostrophiert. Es sind freilich vor allem auch die Innenwelten, die er offenlegt, sei es in Porträts u.a. von Künstler- und Literaturenfreunden wie H. C. Artmann und Norbert C. Kaser, im Nietzsche-Zyklus, oder wenn er nach Sätzen von Friederike Mayröcker „Vom Herzzerreiszenden der Dinge“ erzählt.

Überhaupt das Erzählen: Darin besitzt Vallazza mit seinen Mitteln, nämlich denen des Zeichners und Radierers, außergewöhnliche Könnerschaft. „Mein Strich ist meine Stimme“, sagt der Bilderzähler Vallazza, dem immer wieder die Weltliteratur als Stichwortgeber für ureigenste Interpretationen dient: Der Literatur folgt er in die tiefsten Höllen wie beim Zyklus zu Dantes „Göttlicher Komödie“ oder ins Herz des Scheiternden bei Cervantes’ „Don Quijote“.

Man hat es da aber nicht nur mit großer technischer Raffinesse zu tun, sondern auch mit einem, der Mythologisches und Literarisches immer wieder mit spitzer Feder mit der heutigen Welt und ihren Abgründen und Schrecken verwebt. Den Ritter von der traurigen Gestalt lässt Vallazza mit Hubschraubern kämpfen, Oswald von Wolkenstein, der bereits in den 1970er-Jahren zu einer Schlüsselfigur wird, verpflanzt er samt Seilbahn auf einen Berggipfel und lässt ihn auch die eigenen Albträume ausstehen.

Die Meraner Ausstellung folgt wichtigen Stationen auf dem künstlerischen Weg von Markus Vallazza, zeigt zentrale Werke, aber auch weniger bekannte bis noch nie gezeigte Arbeiten. Auch weil ihn der künstlerische Zeitgeist und damit letztlich auch der Kunstbetrieb nie interessiert haben, nennt man Vallazza auch gern einen „Unangepassten“. Und meint wohl die unerschütterliche Konsequenz, mit der der Grödner sein auf traditionellen Techniken beruhendes Tun verfolgt hat. Es bringt in virtuose Detailfreude gekleidete Erzählungen auch über die Gegenwart hervor. Woraus sie gespeist sind, zeigen auch die „Graphischen Tagebuchblätter“, in denen Vallazza sammelt, zitiert, kopiert: reportagehaft, als Reisen durch die Kunstgeschichte angelegt oder als „Mein Privatfernsehprogramm“ bezeichnet.