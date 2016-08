Von Edith Schlocker

Innsbruck – Gleich nach dem Betreten der Galerie wird der Besucher von einem großen, von der Decke abgehängten Bild gestoppt. Was zu sehen ist, ist trotz vielfach assoziativer Details ungewiss. Verändert sich das in Öl auf ein transluzides Papiergewebe gemalte Bild doch ständig durch die Projektionen, die per Beamer auf seine Hinterseite geworfen werden. Dieses Spiel mit dem Ungewissen, mit Transformationen von scheinbar klar Definiertem, mag Sophia Mairer.

Die 27-Jährige, die an der Wiener Angewandten Malerei studiert, outet sich in ihrer ersten Personale in ihrer Tiroler Heimat als raffinierte Spielerin mit Illusionen. Die Momente des Kippens würden sie interessieren, sagt sie, die sich bei ihrem prozessualen Tun gern von Zufälligem überraschen lässt. Titel wie „giovanni“ oder „Sigmar Poltergeist“ entstehen erst nach dem Malakt, stellen allerdings mehr Fragen, als solche zu beantworten. Sollen sie auch nicht, legt es die Künstlerin doch darauf an, dass jeder „sein“ Bild sieht, das im besten Fall jeden Tag ein anderes ist.

Farbe spielt in Mairers Malerei die zentrale Rolle. In den meisten der Bilder ist sie duftig leicht aufgetragen, besonders bei denen, die sich mit anderen vernetzen. Durch Projektionen oder indem sie über Stäbe gehängt sind, wobei eine Vorder- bzw. Hinterseite nie klar definiert ist. Es gibt aber auch dicht gemalte Bilder und die hängt die junge Malerin ganz klassisch an die Wand. Reales glaubt man auch hier zu erkennen, auch wenn sich die Konturen auflösen, sinnlich ins Abstrakte kippen. Die für das mentale Erleuchten benötigte Elektrizität hat Sophia Mairer in auf den Boden gelegte, aus Styropor geformte und bunt bemalte Blitzröhren verpackt.