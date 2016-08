Von Edith Schlocker

Innsbruck – Trotz der Tische, Stühle und Lampen, mit denen Künstler wie Franz West, Peter Kogler, Manuel Gorkiewicz oder Thomas Bayrle die Galerie möbliert haben, fühlt man sich hier nicht wie in einem „normalen“ Wohnzimmer. Spürt man doch intuitiv, dass das, was hier herumsteht, raffinierte Zwitter aus Skulptur bzw. Bild und Alltagsgegenstand sind.

Ihre Kunst real benützbar zu machen, reizt offensichtlich viele Künstler. Galerist Hans Widauer sitzt selbst seit Jahren an einem Tisch, dessen gläserne Platte Peter Kogler per Siebdruck veredelt hat. An den Wänden rennen dessen Ratten bzw. krabbeln seine Ameisen neben Regenmänteln, die Thomas Bayrle modular bedruckt hat.

Ins Fenster hat Widauer zwei von Miller/Höck phallisch dekonstruierte Bonanza-Hüte gestellt. Eine lange Geschichte gäbe es über die Schirme der Lampen von Manuel Gorkie­wicz zu erzählen, von dem in der Galerie auch wunderschöne Glasobjekte zu sehen sind. Etwa nach seiner Anleitung von venezianischen Glaskünstlern gemachte hauchdünne Trinkgläser, die auf einen ersten Blick wie Pet-Flaschen daherkommen. Aber auch aus dem in den Glasbläserwerkstätten anfallenden bunten Glasmüll hat der Künstler zum Teil Vasen gemacht, die wunderbar poetisch wie skulptural gewordene Aquarelle anmuten.

Auf einem von Heimo Zobernig als plakatives Buchstabenspiel gestalteten Teppich steht ein von ihm radikal minimalistisch gestalteter Tisch, daneben eine rotzige Chaiselongue von Franz West. An der Wand hängt ein „Hungertuch“, das Georg Herold mit Kaviar „gemalt“ hat, in einen Suppenteller hat er ein mit Wasser prall gefülltes Kondom gelegt. Mehr eine Skulptur als ein Möbel ist der von Martin Kippenberger entworfene Bar-Drehstuhl, als Teppich, den man genauso an die Wand hängen wie auf den Boden legen kann, funktioniert der von Nikolaus Schletterer entworfene, animierend zum Träumen vom Meer.