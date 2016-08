Berlin – Der Fotograf Daniel Josefsohn ist tot. Das bestätigte sein Agent Nils Schwemer am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Der 1961 in Hamburg geborene und in Berlin lebende Josefsohn fotografierte in den 1990er-Jahren eine bekannte Werbekampagne für den Musiksender MTV.

Josefsohn war Skater, bevor er mit seiner Bildsprache die Ästhetik der 1990er wesentlich mitprägte. Berühmt wurde er mit dem MTV-Plakat „Miststück“, mit dem er eine Ikone zwischen Bitch und Girlie schuf. Josefsohns MTV-Plakate waren so beliebt, dass sie dauernd von den Wänden gerissen wurden.

Josefsohn hatte 2012 einen Schlaganfall erlitten und war seither gehbehindert. Mit seiner Serie „Am Leben“ für das „Zeit“-Magazin dokumentierte er gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Karin Müller seine Zeit nach dem Schlaganfall. Die Serie wurde mit dem deutschen LeadAward für die beste Reportagefotografie ausgezeichnet. (APA/dpa)