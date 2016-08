Von Edith Schlocker

Reith/Alpbachtal – Elmar Trenkwalder weise in seiner Kunst „Wege für die organisierte Desorientierung“, sagt­e Markus Neuwirth bei seiner glänzenden Rede, mit der er die Ausstellung des Tiroler Bildhauers eröffnet hat. Der als Schüler von Max Weiler und Arnulf Rainer eigentlich von der Malerei herkommt, was seine aus Steinzeug geformten und glasierten Plastiken letztlich zu „Bildern“ macht, die im Dreidimensionalen ausgebreitet sind.

Die Arbeiten, die der 57-jährige gebürtige Außerferner in Reith auf Sockel stellt, sind für seine Begriffe winzig. Mag der international weit mehr als in seiner Heimat präsente Künstler doch das Großformat. Allerdings nicht das Monumentale, sondern das Gehen an die Grenzen des technisch Möglichen, in unzähligen Details ausgereizt in bis zu sechs Meter hohen Arbeiten.

Trenkwalder ist ein Erzähler von Geschichten, die rational nicht zu verstehen sind. Selbst vom Künstler nicht, der sich von Träumen oder im Unterbewussten Schlummerndem zu seinem Tun verleiten lässt. Das allein schon aus technischen Gründen ein höchst intensives, prozesshaft orientiertes ist. Ähnlich der Arbeit der Baumeister gotischer Kathedralen als spannende Symbiose aus Ratio und Emotion.

Zeichnungen sind die vage Basis dieser aus Ton geformten Gebilde, die wie ein Bild immer eine klare Vorderseite haben. Trotz scheinbar assoziative­r Details ist das von Elmar Trenkwalder Formuliert­e allerdings nie eindeutig. Da tummeln sich eigenartig zwittrige Wesen zwischen Mensch und Tier, zwischen Symbolischem und Ornamentalem sowie abstrakten, oft architektonisch daherkommenden Strukturen. Vulven stülpen sich alles verschlingenden Abgründen gleich nach innen, Phalli nach außen. Ob die busenartigen Elemente, mit denen der Künstler den Sockel eines Segel­schiffs, dessen Bug sich animalisch aufringelt, mit einer vielbrüstigen antiken Göttin zu tun haben oder „nur“ als dekoratives Elemente gedacht ist, weiß selbst der Künstler nicht wirklich.

Eine wichtige Rolle spielt in Trenkwalders raffinierter Kunst des Täuschens die Symmetrie genauso wie ein gewisses Pathos und die Farbe der glänzenden Glasuren. Dass seine Kunst durchaus von tagespolitischen Ereignissen beeinflusst sind, würde man allerdings nie vermuten. Zu speziell ist der Filter, den die sehr private Mythologie des Künstlers klaren Aussagen in den Weg legt.