Reutte – In einem Reuttener Hörgerätegeschäft präsentierte der Kulturverein „Huanza“ das Programm der diesjährigen Außerferner KulturZeit stilecht. Das Motto „Anhören, zuhören, weghören“ verspricht wieder einige Überraschungen. Veronika Kunz-Radolf, Obfrau von Huanza, ist bewusst, dass wieder kontrovers diskutiert werden wird: „Kultur ist kein Gebrauchsgegenstand, keine Spritze gegen gesellschaftliche Missstände, Kultur ist trotzdem wertvoll, da ist es oft schwierig, schlüssig zu argumentieren.“

Bürgermeister Alois Oberer, bekanntlich ein großer „Fan“ der Kulturarbeit, meint dazu: „Hören schafft Kommunikation. Hören lässt uns am Leben teilhaben. Wer die echte Kunst des Zuhörens beherrscht, wird in allen Aspekten seines Lebens produktiver, erfolgreicher und auch zufriedener sein.“

Alle Talschaften des Bezirks sind wieder eingebunden. Der Startschuss fällt am Sonntag, 4. September, um 18 Uhr, mit einem Eröffnungszug vom Zeiller Platz zur Kirchwiese. Ein „Trachten-Drache“ wird die Besonderheit darstellen. Als Vorbild dient der chinesische Glücksdrache, der Reuttener Drache hat jedoch einen Körper aus österreichischen Trachten. Vor der Pfarrkirche St. Anna heißt es dann, „’s Außerfeara amol heara“. Eine Blackbox mitten auf der Kirchwiese lädt über die gesamte KulturZeit ein, das Außerfern zu hören.

Bronzeskulpturen von Georg Loewit sind ab Donnerstag, 8. September, in der Dengel-Galerie zu sehen. In der Galerie-Augenblick in Tannheim stellen vom 19. September ehemalige Schüler der Kunsthandwerksabteilung der HTL-Innsbruck Exponate aus Holz, Stein und Metall aus. Ein Spaziergang der besonderen Art folgt am 10. September, ab 17 Uhr in Ehrwald. „SculpTOUR“ nennt sich das Ereignis, bei dem acht Bildhauer ihre Werke verteilt im Dorf, „bespielt“ von Musikern präsentieren werden.

Auch Musik darf nicht fehlen. In der „Kellerei“ in Reutte ist am Freitag, 16. September, um 20 Uhr, das „Trio Tirol“ zu Gast, „Cordes y Button“ im Gasthof Krone in Lechaschau am 16. September um 20 Uhr. Mal-Tage wird Rolf Aschenbrenner in der Kindergarten-Galerie in Breitenwang begleiten. Er unterstützt dabei die Workshop-Teilnehmer bei der Umsetzung der Farben und Formen auf Leinwand – musikalisch inspiriert von Richard Strauß’ Carmina Burana. Schlagzeug-Musik in großer Besetzung bieten Schüler der Musikschule Hall am 24. September ab 20 Uhr in der Evangelischen Kirche in Reutte. (hni)