Von Claudia Funder

Lienz – Er war der Doyen der Osttiroler Kunstszene: Hermann Pedit. Anlässlich einer Retrospektive auf Schloss Bruck erhielt er im Sommer 2013 den Ehrenring der Stadt Lienz verliehen – als erster Künstler seit Albin Egger-Lienz. 2014 starb der wohl bekannteste Osttiroler Maler der Nachkriegszeit im Alter von 81 Jahren.

Hermann Pedit hatte einen beachtlichen Entwicklungsweg zurückgelegt. Durch intensive Suche und Experimente gelangte er zu einem unverkennbaren Stil. Er war bis zuletzt künstlerisch tätig. In seinem Gartenatelier hatte Pedit ein vitales Spätwerk von eruptiver Kraft geschaffen, darunter den Zyklus „Nacht der Seele“, der sich mit der Dramatik der Balkankrise auseinandersetzt und als Ini­tial für eine neue Schaffensperiode verstanden werden kann. Diese erschütternde Bilderserie war nach wiederholten Reisen Pedits in das Krisengebiet am Balkan entstanden. Mit den Werken dieser produktivsten, reifsten Schaffensphase gelang ihm eine große Außenwirkung.

Nun wird eine Auswahl von „Nacht der Seele“ in einer außergewöhnlichen Schau in Lienz gezeigt – 25 Jahre nach Beginn der Balkankriege. Nicht die Originale werden im Rahmen eines von Pedits Sohn Gaudens konzipierten Freiluft-Museumspfades präsentiert, sondern Drucke der Werke auf Bildtafeln, beim Borg an der alten Stadtmauer und auf dem Freigelände der Durst-Gruppe. Zusätzlich sind Exponate im Gartenatelier des Künstlers zu sehen. Besichtigt werden kann der Museumspfad noch bis Ende Oktober.

Zur Eröffnung der Schau am Mittwochabend war auch der einstige „Friedensreporter“ – die Bezeichnung Kriegsberichterstatter lehnt er ab – Friedrich Orter angereist, der Pedit persönlich gekannt hat und von ihm um Videomaterial zu Recherchezwecken gebeten worden war. „Er war nicht der harmoniefähigste Mensch, den ich kenne, aber unsere Diskussionen waren immer anregend“, erinnerte sich Orter an die Begegnungen. Zum Zyklus „Nacht der Seele“ sagte er: „Die Werke bilden die Grausamkeit ab, auch wenn die Schreie, der Geruch nach verbranntem Fleisch und das Betteln nach Leben fehlen. Die Bilder zeigen aber, dass man all das nicht vergessen darf.“ Am Ende der Ausführungen zitierte Orter den Autor William Faulkner: „Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen“, und schloss mit den sehr persönlichen Worten: „Danke, Hermann, für deine Arbeit!“