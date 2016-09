Innsbruck – Ein Pferd, das sich im Todeskampf windet, gräbt mit seinen Hufen tiefe Furchen in die Erde. Bizarrerweise findet im angrenzenden Olivenhain ein „illegales“ Begräbnis statt. Die Bäume wurden hastig gerodet, die Männer haben Löcher ausgehoben – sie mussten tief graben. Vier in Laken gewickelte Körper liegen im Licht der Autoscheinwerfer. Sahir und seine Familie sollen hier ihre letzte Ruhestätte finden. Der Unternehmer aus Aleppo, seine Frau und die zwei jüngsten Kinder, aus Syrien geflohen und auf einer zehn Kilometer langen Überfahrt im Ägäischen Meer ertrunken. 17 Tage lang hat der in Europa lebende Bruder vergeblich darum gekämpft, sie „legal“ bestatten zu dürfen. Der Geruch von Verwesung sei in der Luft gelegen, sagt Franziska Tschinderle vom Journalistenkollektiv „Lost“. Gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem Fotografen Martin Valentin Fuchs, durfte sie beim Begräbnis mit dabei sein – entgegen muslimischer Regeln.

Sie hätten lange überlegt, ob sie diese intimen Bilder zeigen sollen. Doch Sahirs Verwandte hätten es so gewollt, sie wollen, dass die Welt erfährt, was passiert.

In Europa wurden indes wieder Grenzen und Zäune hochgezogen. Einer rechten Propaganda kommen Terroranschläge und Amokläufe freilich sehr gelegen. „Während Sahir auf Lesbos begraben wird, sterben 130 Menschen bei den Attentaten in Paris vom 13. November 2015“, heißt es in dem vom Kollektiv herausgegebenen Bildband „Lost: The Story of Refugees“.

Viel mehr Menschen ertrinken im Mittelmeer. „Die Leute verstehen diese Zahlen nicht“, sagt Tschinderle. Einzelschicksale würden in der Flut von Meldungen untergehen. Den medial vielfach kolportierten Bildern eines „Flüchtlingsstromes“ oder „Tsunamis“ – die suggerieren, es handle sich um nicht bewältigbare Naturkatastrophen – wollen sie entgegenhalten. 2015 haben die Mitglieder des Kollektivs die Balkanroute bereist, „in die entgegengesetzte Richtung“ bis zum ersten so genannten EU-Hotspot auf Lesbos.

In den ob einer zeitloseren Ästhetik in Schwarz-Weiß gehaltenen Fotografien werden die Menschen und die Bedingungen entlang der Fluchtrouten in den Vordergrund gerückt. Auch Narben werden in die Kamera gehalten: ein von einem Bombensplitter zerstörtes Auge, eine Schussverletzung. So, als müssten die Schutzsuchenden der Welt beweisen, dass sie nicht ohne Grund alles zurückgelassen haben.

„Lost: The Story of Refugees“ ist eine fragmentarische Momentaufnahme einer an sich unüberschaubaren Situation. Die Fotografien werden im Buch von sorgfältig recherchierten Texten begleitet. Chaos, Verzweiflung, aber auch immer wieder Hoffnung spricht aus diesen unaufgeregten, wohlkomponierten Bildern. Demgegenüber steht das so genannte „Grenzmanagement“ der einzelnen Länder, sprich das Errichten von Zäunen. Die Schutzsuchenden wurden von Freiwilligen und NGOs versorgt, berichtet Tschinderle. So auch vor den verschlossenen Toren des Hotspot in Lesbos, wo die Menschen teilweise bis zu zwei Wochen ohne Verpflegung warten mussten.

Wo die beiden älteren Kinder von Sahir sind, die die Überfahrt überlebt haben, weiß die Journalistin nicht. Viele Menschen würden auf der Flucht verloren gehen. (sire)