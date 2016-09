Von Matthias Reichle

Imst – Auf dem chinesischen Kunstmarkt ist der Imster Künstler Elmar Peintner schon lange kein Unbekannter mehr. Seit den 90er-Jahren erobert er das Reich der Mitte mit Ausstellungen – auch in renommierten Galerien und Museen. Im vergangenen Jahr wurde er zum dritten Mal zur Bejing International Art Biennale in die Hauptstadt Chinas eingeladen – eine Ehre, die einzigartig ist.

In der kommenden Woche reist Peintner nun wieder für sechs Tage nach Peking zu einer Gruppenausstellung ins Yan Huang Art Museum. Insgesamt fünf großformatige Bilder des Imsters werden ausgestellt. „Es ist der erste moderne Museumsbau in Peking und befindet sich nahe der olympischen Kampfstätten“, weiß der Künstler: „Nach mehreren Ausstellungen im National Art Museum of China und dem Beijing Art Museum of Imperial City in Peking sowie dem Yunnan Museum in Kunming, dem Fushun Sculpture Museum in Fushun City und dem Guanlan Museum in Shenzhen Hongkong, ist dies bereits die 7. Museumsausstellung von mir in China.“

Für alle, denen China zu weit weg ist, stellt Peinter im Dezember im Kulturzentrum „Waltherhaus“ in Bozen und im Februar 2017 im Herzogspalast in Mantua aus.