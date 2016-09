Von Silvana Resch

Innsbruck – Mit Walt Disneys „Steamboat Willie“ wurde Mick­y Maus im Jahr 1928 zum Superstar, gleichzeitig war das Ende des stummen Animationsfilms besiegelt. Auch in die Filmtechnik hat sich der streitbare Mäuserich, der sein­e aggressiven Wesenszüge nach „Steamboat Willie“ ablegen sollte, eingeschrieben: Die Synchronisierung beziehungsweise Koordination von Filmmusik und Handlung wird seitdem als „Mickey-Mousing“ bezeichnet. Der Begriff, obwohl abwertend gemeint, streicht die besondere Leistung hervor, die Disney mit diesem Werk vollbrachte. Für die achtminütige Animation hatte der US-Amerikaner ein Verfahren entwickelt, das Bild und Ton synchronisiert aufzeichnen und abspielen konnt­e. Die Musik konnte dadurch zum zentralen Gestaltungselement des Filmes werden. Unter Maestro Micky Maus wurde alles, vom Gegenstand bis zum Tier, zum Instrument.

Die Klangspuren rücken heuer „klassische und seltene Meisterwerke früher Bewegtbild-Ton-Zauberei“ in den Fokus. Unter dem Titel „Comic Film Musik“ stehen zwei Kinoabende auf dem Programm, den Auftakt machen am 14. September (Leokino, Beginn 18 Uhr) „klassische und seltene Meisterwerke früher Bewegtbild-Ton-Zauberei“. Ein großer Teil des Abends ist dem Werk Walt Disneys gewidmet, ein Zeichner und Visionär, der mit seinem unternehmerischen Talent das Goldene Zeitalter des Trickfilms einläuten sollte. Neben „Steamboat Willie“ und der charmanten Cartoonreihe „Silly Symphonies“ wird auch „Fantasia“ auf großer Leinwand zu sehen sein. „Ein psychedelischer Traum“, wie Filmwissenschafterin Iren­e Genhart sagt, die die Filmauswahl getroffen hat. Es habe in Europa zu dieser Zeit ähnliche Entwicklungen gegeben, doch es sei sehr schwierig, frühe Filme zu finden, die man auch zeigen dürfe, sagt Genhart. Stellvertretend für alle werde der abendfüllende Spielfilm „Fantasia“ gezeigt.

Obwohl Disney stets auf kommerziellen Erfolg bedacht war, hat er mit „Fantasia“ einen künstlerisch ambitionierten Experimentalfilm vorgelegt. Sein Versuch, Hoch- mit Populärkultur zu vermählen, fiel beim Publikum durch. Anders als in den beiden Vorgängern „Schneewittchen“ und „Pinocchio“ wird kein Märchen erzählt, der abendfüllende Trickfilm wurde vielmehr als klassisches Konzert konzipiert. Dabei steht unter anderem ein Wiedersehen mit Micky Maus auf dem Programm, der dieses Mal zur sinfonischen Dichtung von Paul Dukas den „Zauberlehrling“ gibt. Der Konzertfilm führt von den abstrakten Zeichnungen des deutschen Filmkünstlers Oskar Fischingers, die Bachs „Toccata in Fuge und Moll“ untermalen, weiter zu tanzenden Tieren, Pilzen und Feen zu Tschaikowskis „Nussknackersuite“. Die Dinosaurier gehen indes zu Igor Strawinskis „Le Sacre du Printemps“ ihrem Untergang entgegen. Ein visuelles Musik-Erlebnis, das an einen „Drogenrausch“ erinnert, wie Genhart meint. Zwischen den einzelnen Stücken sind immer wieder Orchester und Dirigent sehen, Musikkritiker Deems Taylor gibt kurze Einführungen.

Dem unverwechselbaren Disney-Stil wird mit der sexy Sirene und Multi-Instrumentalistin Betty Boop ein Konterpart entgegengesetzt. Dave Fleischers und Shamus Culhanes „Betty Boop’s Bamboo Isle“ (USA 1932) spannt zudem den Bogen zum „Hier und Jetzt“, dem sich der zweite Abend von „Comic Film Musik“ am 21. September widmet. Die Heldinnen der japanischen Anime-Filme mit ihren „großen runden Augen und ihren kleinen Mündchen“ sind direkte Nachfahrinnen von Betty Boop, wie Genhart erklärt.

Neben den Arbeiten renommierter Animationskünstler wie Georges Schwizgebel oder Don Hertzfeld werden auch neueste japanische Produktionen gezeigt, die Auswahl wurde in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Festival des Animationfilms Fantoche getroffen. Die Bewegt-Bild-Kunst habe sich seit „Steamboat Willie“ radikal verändert, sagt Genhart. Die digitale Wende ermögliche heute einer einzelnen Person, etwas zu schaffen, wofür es früher ein Heer von Zeichnern und ein Orchester brauchte – in einer technischen Perfektion, die staunen macht. Wurde früher das Bild nach dem Ton gestaltet oder der Ton nach dem Bild, so gebe es nun eine neue Generation von Künstlern, die beides gleichzeitig denken. Mehr Info: klangspuren.at.