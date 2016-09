Von Edith Schlocker

Innsbruck – Ob Emmy Klocker mit Lois Weinberger als ersten Träger des „Großen Kunstpreises“ ihrer Stiftung einverstanden gewesen wäre, sei dahingestellt. Über Martha Jungwirth, der gestern der alle zwei Jahre – alternierend mit einem für Nachwuchskünstler – vergebene und mit 20.000 Euro dotierte Preis verliehen wurde, wäre sie aber ganz bestimmt überglücklich gewesen. Liebte die vor zehn Jahren verstorbene Kunstfreundin, die ihre riesige Sammlung zum Gedächtnis ihres Mannes und Sohnes in eine Stiftung eingebracht hat, doch die Malerei.

Jungwirths wunderbare Art, die Wirklichkeit zu sezieren, in abstrakte Farbkürzel aufzulösen, „nobilitiere“ die Sammlung Klocker, sagt Stiftungsrat und Juror Benedikt Erhard, verpasse der Sammlung Profil, was er allerdings keineswegs als Kritik an der Qualität der von Emmy Klocker aus persönlicher Kunstbesessenheit heraus getätigten Ankäufe verstanden wissen will. Seit 2013 ist für diese nun eine Jury zuständig, der neben Erhard Eva Schlegel, Elsy Lahner und Edelbert Köb angehören. Und ihnen geht es darum, systematisch Lücken der Sammlung zu schließen, nicht zuletzt auch in Abstimmung mit den Beständen an zeitgenössischer österreichischer Kunst des Tiroler Landesmuseums.

Von der 76-jährigen Malerin Martha Jungwirth hat die Jury bereits vor zwei Jahren ein großformatiges Aquarell angekauft, im Zusammenhang mit der Zuerkennung des „Großen Kunstpreises“ nun vier weitere auf Karton gemalte Arbeiten aus der 2015/16 entstandenen Serie „Judith und Holofernes“. Inspiriert von Cranachs gleichnamigem Bild, von dessen blutrünstiger Realistik bei Jungwirth nur noch der grausame Hintergrund erahnbar ist. Gemalt in einem intuitiven prozesshaften Tun, getragen von starken, sich überlagernden, teilweise vermischenden oder auslöschenden Farben, wobei Rot in vehementem Gestus in diversen Facetten durchdekliniert ist. Müsse ein Bild doch gut, aber nicht schön sein, sagt die seit Jahrzehnten konsequent ihren Weg abseits des Mainstreams gehende Malerin.

In Tirol ist das international umtriebige Gründungsmitglied der 1968 als Gegenpol zu den Aktionisten bzw. Phantastischen Realisten gegründete Wiener Gruppe „Wirklichkeiten“ eigenartigerweise eine fast Unbekannte. Was auch eine anlässlich der Preisverleihung erschienene, sehr schön gemachte Publikation über Martha Jungwirth ändern soll.

Derzeit hängen die vier angekauften Jungwirth-Bilder im Wohnzimmer der zum Sitz der Stiftung umgewandelten Klockervilla. Noch werden sie doch in absehbarer Zeit wie die anderen seit 2013 um jährlich immerhin 200.000 Euro angekauften Kunstwerke in das Sammlungsdepot weiterwandern. Ist der eigentliche Stiftungszweck, die Errichtung eines Klocker-Museums – ob in einem eigenen Haus oder im Rahmen des Tiroler Landesmuseums –, doch in weite Ferne gerückt.

An die vor Jahren mit dem Ferdinandeum eingegangenen Vereinbarungen fühlen sich die Stiftungsräte nicht mehr gebunden, ist ihnen der Zeithorizont, frühestens 2023 in ein umgebautes bzw. erweitertes Landesmuseum einziehen zu können, doch zu entfernt.

„Die Realität zwingt uns, neue Überlegungen anzustellen“, sagt deshalb Anton Klocker, der Vorsitzende des Verwaltungsrats der Klocker Stiftung. Man schaue sich nach neuen potenziellen Heimaten um, am liebsten natürlich in Tirol. Als letzte Variante ist an die Errichtung eines kleinen feinen Privatmuseums neben der Klockervilla in Arzl gedacht, für das allerdings ein Teil des prächtigen Skulpturengartens geopfert werden müsste. Aus dem Sammlungsdepot geholt werden Ende September allerdings die vielen Flora-Zeichnungen für die große Personale des Meisterzeichners im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.