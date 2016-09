Innsbruck – Vor zehn Jahren hatte Ulrich Wulff bei Bernd Kugler seine erste Einzelausstellung, um seither hier immer wieder Neues zu zeigen. Aktuell fünf Bilder, die klar machen, wie stark sich der inzwischen 41-Jährige von seinen Anfängen entfernt hat.

Denn waren ehemals in vehement expressiver Manier in der Fläche ausgebreitete Köpfe sein Markenzeichen, so ist nun – nach einem kurzen Umweg über die Abstraktion – der ganze Körper sein Thema. Allerdings gern gesehen aus der sehr speziellen Perspektive des Malenden. Was reizvoll verwirrend daherkommt, indem die Körper wie zerstückelt zu sein scheinen. Eingesetzt als raffinierter gestalterischer Trick, der große Freiheiten offenlässt. Da tanzen etwa Beine über die Tasten eines Klaviers, die andererseits auch ein Ze­brastreifen sein könnten.

Die Gesichter von Ulrich Wulffs Figuren sind immer die eines rotnasigen Clowns. Das hintergründig deuten zu wollen, sei allerdings nicht angebracht, so Bernd Kugler. Gehe es Wulff doch primär um Fragen der Malerei. Um ein Spiel mit Teilungen und besonders mit der in zahllosen Schichten aufgetragenen Farbe. Als monochrome oder grafisch strukturierte Fläche. (schlo)