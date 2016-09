Innsbruck – Es benötigt gar nicht viele Arbeiten, um vorzuführen, was die ganz speziellen Qualitäten der Kunst von Heinz Gappmayr ausmacht. Wie die kleine Ausstellung in der Galerie Widauer zeigt, die den vor sechs Jahren verstorbenen raffinierten Sichtbar-Macher von so immateriellen Begriffen wie es Sein, Zeit, Raum und Materie sind, in Erinnerung bringt.

Besonders interessant sind winzige, teilweise noch nie gezeigte Blätter, auf die Gappmayr per Schreibmaschine Buchstaben „gezeichnet“ hat. Oder konzeptuelle frühe Fotoarbeiten, in denen er wunderbar mit unterschiedlichen Wirklichkeiten spielt. (schlo)