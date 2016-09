Von Edith Schlocker

Innsbruck – Jorinde Voigts Kunst ist in mehrfacher Weise komplex. Ihre teilweise auf großen Papieren ausgebreiteten Mischtechniken aus Zeichnung, Schrift und Malerei funktionieren genauso als „normale“ Bilder – wie ihre Ausstellung im Kunstraum eindrucksvoll zeigt – wie als „Partituren“, die von Musikern in konkrete Töne umgesetzt werden. Wie ihr von Gustav Mahler inspirierter „Song of the Earth“ etwa klingt, war gestern Abend im Innsbrucker Treibhaus bei der Uraufführung des Stücks durch das Berliner Ensemble zeitkratzer zu erleben. Als erfreuliche Zusammenarbeit der Klangspuren Schwaz mit dem Kunstraum.

Die einzelnen Teile der ungewöhnlichen Partitur standen dabei auf Notenständern vor den neun Musikern, im Kunstraum hängen sie an der Wand. Als wandfüllendes Puzzle, das sich aus siebenmal zehn Modulen zusammensetzt. Wobei die waagrechten Bildsequenzen identisch sind bis auf die schriftlichen Anweisungen für die einzelnen Musiker.

Trotz der ungewöhnlichen Notation ist die Choreographie ganz exakt. Die fließenden Formen, die nicht nur durch die Farbe Blau an Wasser denken lassen, werden vom Fagott, der Oboe und dem Klavier übernommen, kleine grüne, unterschiedlich assoziative Elemente von der Cellistin und dem Schlagwerker. In einem sehr konzentrierten Akt des Sichtbarmachens innerer musikalischer Räume, wie die Künstlerin sagt, die selbst nicht von der Malerei, sondern von der Fotografie bzw. Musik herkommt.

In ihren aus farbigen Tinten, Blattgold, Ölkreiden, Pastellfarben und Bleistift gemalten bzw. gezeichneten Arbeiten gehe es ihr um den Ausdruck von Atmosphärischem der unterschiedlichsten Art, stilisiert zu Texten, die allerdings bildhaft daherkommen. Auch in der Arbeit „The Shift“. Als sehr persönlicher Ausdruck ihrer poetischen Reflektionen der Wirklichkeit ohne jeden dokumentarischen Charakter. Auch wenn man da und dort Landschaftliches oder Herzen bzw. Fußspitzen zu erkennen glaubt. Die Formen fließen ineinander über, spielen mit kollektiven Erinnerungen und Erfahrungen. Unsichtbares wird auf diese Weise erahnbar gemacht, transformiert in sehr freie Formen, die wahrscheinlich jeder anders wahrnehmen wird.