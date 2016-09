Heiterwang – Nachdem die erste „Lake Art“ im Jahr 2015 so erfolgreich verlaufen ist, lag der Gedanke nahe, auch heuer wieder eine mehrere Tage dauernde Kunstveranstaltung am Heiterwanger See durchzuführen.

Die „Lake Art Graffiti Challenge XL“ findet vom 20. bis 23. September täglich von 10 bis 17 Uhr statt. Drei Graffiti-­Künstler werden dabei gemeinsam ein Riesen-Graffiti, das aus mehreren Bildern besteht und eine Fläche von zirka 36 Quadratmetern hat, erschaffen. Das Spannende dabei ist, dass die Zuschauer die Entstehung des Riesen-Graffiti hautnah miterleben können. Sie können von Beginn an verfolgen, welches Motiv entsteht, und auch die Technik, die angewandt wird, im Detail beobachten.

Die einzelnen Bilder werden im Anschluss an die „Lake Art“ für einen guten Zweck versteigert. Mit dem Erlös wird das Projekt „KIMut grenzenlos – Kindern Mut machen“ – unterstützt.

Als künstlerischer Leiter wird Robert Wilhelm fungieren. Er stammt aus Füssen, hat ein Diplom für Design und Malerei und hat im Bezirk bereits mehrfach seine Kreativität unter Beweis gestellt. Als Sprayer sind Christoph Weberhofer und Felix Rea aus Reutte ausgewählt worden.

Veranstalter ist die „Arge Lake Art“, vertreten durch Mario Gasser, Bildhauer aus Ehrwald, und Birgit Hauser, Unternehmerin aus Heiterwang.

Die Abschlussveranstaltung beginnt am Freitag, 23. September, um 18.30 Uhr mit der Übergabe des fertigen Graffiti. Die Percussionistas „Up in the inn“ spielen dazu ein exklusives Konzert. (TT, fasi)