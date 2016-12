Innsbruck – Zum Ersten, zum Zweiten ... und zum Dritten: Auktionator Ingo Schönpflug hat wieder viel zu tun morgen Donnerstag, 24. November, wenn ab 18 Uhr wieder mehr als 20 Zeichnungen und Karikaturen aus der Hand des unvergessenen Innsbrucker Altbischofs Reinhold Stecher unter den Hammer kommen. Der Gesamterlös der Auktion in der Innsbrucker Hypo-Tirol-Zentrale am Bozner Platz wird auch heuer wieder zweigeteilt: Eine Hälfte geht an den Verein Arche, Gemeinschaft von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, der das Geld für das in Angriff genommene Neubau-Projekt in Steinach a. Br. gut gebrauchen kann.

Die andere Hälfte geht an die Benefizaktion „Wasser zum Leben“. Bisher wurden 288 Bilder von Bischof Reinhold versteigert. Mit dem Gesamterlös – 959.000 Euro – finanzierte die Caritas Tirol im Rahmen eines einzigartigen Projektes 77 Brunnen, die nicht nur 102.400 Menschen mit Wasser versorgen, sondern auch den Gemüseanbau auf entsprechenden Landwirtschaftsflächen ermöglichen. Infos unter www.caritas-tirol.at oder www.auktion-innsbruck.at. (TT)