Von Edith Schlocker

Wörgl – Die aktuelle Ausstellung im Polylog ist herzerfrischend kunterbunt. Die stilistisch unterschiedlichsten Bilder hängen da an der Wand, genauso wie ein Spiegel mit opulentem Goldrahmen oder Jacken und Anzüge der extravagantesten Art. Die Fotos der Modeschau, auf der diese 1984 von Models mit abenteuerlichen Plateauschuhen im Wiener REM vorgeführt wurden, liegen auf einem Tisch, auf dem daneben ist ein Buffet angerichtet, das wie eine Installation daherkommt, in Wirklichkeit aber die inzwischen leicht angeschimmelten Reste des Vernissagenbuffets sind.

Die Ausstellung ist eine von Günther Moschig kuratierte Hommage an das Künstlerkollektiv REM, das zwischen 1984 und 1990 die Wiener Szene gründlich aufgemischt hat. Ihre selbst organisierte Produzentengalerie war die erste dieser Art in Österreich, in der die Studenten aus dem Dunstkreis der Angewandten ihre Arbeiten, aber auch die von Gästen ausgestellt haben. Einige der REM-Mitglieder sind inzwischen gestorben, die anderen haben sich in völlig unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt oder die Kunst ganz aufgegeben.

„Wir waren eine Collage“, sagt Martin Gostner, der sich wie seine ehemaligen Kollegen sehr über das Wörgler „Klassentreffen“ freut. Seine an die galeristischen Wände gesprühten schwarzen Pfeile infiltrieren die ganze Ausstellung, in der neue Arbeiten neben solchen aus der REM-Zeit zu sehen sind, wobei einige der 30 Jahre alten so aktuell daherkommen, als wären sie von heute. Wenn etwa Irma Eberl ihren in den 80er-Jahren gedachten Satz „Gegen das Establishment ... schon ein bisschen romantisch“ auf die Scheibe der Polylog-Auslage geschrieben hat.

Das Präsentierte könnte unterschiedlicher kaum sein. Seine ökologische Bewegtheit pinselt etwa Hannes Priesch auf im galeristischen WC auf eine Staffelei gestellte Leinwände genauso wie auf weiße Herrenhemden. Wie skulpturale Objekte hängt das von der Lagerfeld-Schülerin Nothburga Coronabless Geschneiderte an der Wand. In eine Installation aus drei Kochtöpfen hat ManfeDu Schu Labels aus Stoff genäht. Peter Saxer hat eine Pusteblume in einen kleinen Würfel aus Acryl eingegossen, James Clay aus kleinen Keramikreliefs eine skurrile „Industrial City“ entworfen.

Besonders erfreulich ist die Begegnung mit Künstlern, von denen man schon lange nichts mehr gesehen hat. Etwa mit dem 2008 verstorbenen Walter Obholzer, der in der Schau mit einer kleinen, delikat hyperrealistischen Malerei mit dabei ist, oder Konzeptuellem von Ernst Trawöger und raffiniert Poetischem von Martin Walde. Dass sich hinter dem Namen Tizén Három 13 der REM-Künstler verstecken, muss man wissen. Ihre von 1984 stammende 13-teilige Serie kopierter Ikonen der Kunstgeschichte u. a. von van Gogh, Lichtenstein oder Beckmann kommt jedenfalls als wunderbar ironische Collage daher.